Австрия отказала России в участии в мероприятиях ко дню освобождения Маутхаузена
Австрийский комитет Маутхаузена (АКМ) в очередной раз отказал официальным делегациям России и Белоруссии в участии в традиционных мероприятиях по случаю 79-летней годовщины освобождения концлагеря. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Вене.
Отмечается, что организаторы мероприятий также рекомендовали воздержаться от участия организациям российских соотечественников в Австрии.
«<...> Со всей ответственностью заявляем, что любого рода политические игрища вокруг памяти жертв нацизма считаем категорически неприемлемыми», – заявили в посольстве.
В посольстве добавили, что проведут собственную «вахту памяти» в Маутхаузене «с подключением организаций российских соотечественников и всех неравнодушных лиц», чтобы надлежащим образом отметить 79-ю годовщину освобождения бывшего концлагеря.
В системе лагерей Маутхаузена были замучены 32 180 советских военнопленных и мирных жителей. Для сохранения памяти о них и всех жертвах нацистов 20 июня 1947 г. командование Центральной группы войск советских Вооруженных сил в Австрии передало комплекс зданий бывшего концлагеря в ведение федерального правительства Австрийской Республики.
18 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что власти ФРГ направили посольству России в Берлине уведомление о нежелательности участия официальных лиц РФ в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников концлагерей.