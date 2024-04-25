Австрия отказала России в участии в мероприятиях ко дню освобождения Маутхаузена

В системе лагерей Маутхаузена были замучены 32 180 советских военнопленных и мирных жителей. Для сохранения памяти о них и всех жертвах нацистов 20 июня 1947 г. командование Центральной группы войск советских Вооруженных сил в Австрии передало комплекс зданий бывшего концлагеря в ведение федерального правительства Австрийской Республики.