Бондарев: Россия почтит память советских солдат, несмотря на противодействие ФРГ

По его словам, своими действиями Германия подтверждает свою беспомощность и зависимость от воли заокеанского гегемона в принятии самостоятельных решений. Историческая роль победителей над нацизмом и фашизмом в мире давно приобрела незабвенное значение, и, можно сказать, отражена у человечества уже на генном уровне. Зампредседателя комитета СФ по обороне и безопасности отметил, что убежден в бесперспективности и обреченности отдельных очагов их проявления на планете.