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Бондарев: Россия почтит память советских солдат, несмотря на противодействие ФРГ

Ведомости

Сотрудники посольства России в Германии намерены почтить память советских солдат-освободителей и помянуть жертв нацистских концлагерей, несмотря ни на что, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации (СФ) по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Бондарев напомнил, что власти Германии направили российскому посольству уведомление о нежелательности участия официальных лиц РФ в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников концлагерей.

«Собственно говоря, они были против и в 1945 г... Но это ни как не повлияло на сам процесс», – подчеркнул Бондарев.

По его словам, своими действиями Германия подтверждает свою беспомощность и зависимость от воли заокеанского гегемона в принятии самостоятельных решений. Историческая роль победителей над нацизмом и фашизмом в мире давно приобрела незабвенное значение, и, можно сказать, отражена у человечества уже на генном уровне. Зампредседателя комитета СФ по обороне и безопасности отметил, что убежден в бесперспективности и обреченности отдельных очагов их проявления на планете.

18 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга сообщила, что власти ФРГ направили посольству России в Берлине уведомление о нежелательности участия официальных лиц РФ в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников концлагерей.

Дипломат заметила, что «это невозможно произносить» и в это «невозможно поверить». Она добавила, что Россия расценивает этот «провокационный выпад» как действие Германии, направленное на «дальнейшую политизацию в антироссийском ключе исторической памяти» о Второй мировой войне.

Кроме того, продолжила Захарова, Берлин до сих пор не ответил на ноту РФ с требованием признать преступления Третьего рейха, включая блокаду Ленинграда, геноцидом. Соответствующий документ российская сторона отправила еще 28 февраля этого года.

Ранее Захарова рассказала, что Россия не получила приглашения от Франции на празднование 80-летия высадки в Нормандии. При этом организаторы мероприятия Mission Liberation подтверждали приглашение Москвы, писали французские СМИ. При этом уточнялось, что президент России Владимир Путин, «с учетом обстоятельств», не будет приглашен.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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