Bloomberg: Саудовская Аравия проведет встречу по Газе 29 апреля
Саудовская Аравия 29 апреля проведет встречу по ситуации в секторе Газа, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Израиль и палестинская группировка «Хамас» не будут представлены на мероприятии.
Переговоры пройдут в Эр-Рияде, в них примут участие министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, высокопоставленные чиновники ЕС, Иордании, Египта, Катара и Палестины, говорится в материале.
Встреча может пройти на полях специальной сессии Всемирного экономического форума, которая пройдет в Эр-Рияде 28 и 29 апреля.
«Один из собеседников описал это как кризисную встречу, предназначенную больше для первоначальных переговоров между сторонами, чем для достижения конкретных результатов», – уточняет агентство.
Телеканал Al Hadath со ссылкой на египетские дипломатические источники ранее сообщил, что Египет передал Израилю предложение «Хамаса» о прекращении огня на год в обмен на отказ палестинского движения от нападений на израильские вооруженные силы.
«Хамас», по данным телеканала, предложил разработать «дорожную карту» с согласованным графиком под гарантии США и международного сообщества, которая предусматривала бы создание независимого палестинского государства в течение 18 месяцев.
Ранее высокопоставленный политический представитель «Хамаса» Халил аль-Хайя в интервью агентству Associated Press сообщил, что палестинские боевики готовы согласиться на перемирие с Израилем на пять или более лет. Это возможно при условии, если Израиль пойдет на создание независимого палестинского государства в границах 1967 г.