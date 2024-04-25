Bloomberg: Саудовская Аравия проведет встречу по Газе 29 апреля

Ранее высокопоставленный политический представитель «Хамаса» Халил аль-Хайя в интервью агентству Associated Press сообщил, что палестинские боевики готовы согласиться на перемирие с Израилем на пять или более лет. Это возможно при условии, если Израиль пойдет на создание независимого палестинского государства в границах 1967 г.