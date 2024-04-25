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Bloomberg: Саудовская Аравия проведет встречу по Газе 29 апреля

Ведомости

Саудовская Аравия 29 апреля проведет встречу по ситуации в секторе Газа, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Израиль и палестинская группировка «Хамас» не будут представлены на мероприятии.

Переговоры пройдут в Эр-Рияде, в них примут участие министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, высокопоставленные чиновники ЕС, Иордании, Египта, Катара и Палестины, говорится в материале.

Встреча может пройти на полях специальной сессии Всемирного экономического форума, которая пройдет в Эр-Рияде 28 и 29 апреля.

«Один из собеседников описал это как кризисную встречу, предназначенную больше для первоначальных переговоров между сторонами, чем для достижения конкретных результатов», – уточняет агентство.

Телеканал Al Hadath со ссылкой на египетские дипломатические источники ранее сообщил, что Египет передал Израилю предложение «Хамаса» о прекращении огня на год в обмен на отказ палестинского движения от нападений на израильские вооруженные силы. 

«Хамас», по данным телеканала, предложил разработать «дорожную карту» с согласованным графиком под гарантии США и международного сообщества, которая предусматривала бы создание независимого палестинского государства в течение 18 месяцев.

Ранее высокопоставленный политический представитель «Хамаса» Халил аль-Хайя в интервью агентству Associated Press сообщил, что палестинские боевики готовы согласиться на перемирие с Израилем на пять или более лет. Это возможно при условии, если Израиль пойдет на создание независимого палестинского государства в границах 1967 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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