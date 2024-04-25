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В Пентагоне подтвердили планы по выводу части контингента США из Чада

Ведомости

Пентагон подтвердил планы вывода части воинского контингента США из Чада. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь минобороны США Патрик Райдер.

«Насколько я понимаю, по мере продолжения переговоров с властями Чада Африканское командование Вооруженных сил США планирует перемещение некоторых войск США из Чада, отбытие части которых уже было запланировано», – сказал он (цитата по ТАСС). 

Райдер уточнил, что это временная мера и она является «элементом пересмотра нашего военного сотрудничества, которое возобновится после президентских выборов в Чаде 6 мая».

25 апреля заместитель председателя комитета начальников штабов ВС США адмирал Кристофер Грейди в интервью агентству Associated Press (AP) сообщил, что окончательного решения о выводе контингента еще не было принято.

Госдепартамент США ранее сообщил, что официальные лица Нигера и США обсудят условия вывода американских войск из страны 25 апреля. Отмечалось, что с 29 апреля помощник министра обороны США Кристофер Майер и генерал-лейтенант Даг Андерсон от Объединенного комитета начальников штабов проведут встречи для координации процесса вывода войск с соблюдением прозрачности и взаимного уважения.

Американская сторона несколько месяцев вела переговоры о статусе контингента с представителями Нигера. Решение о выводе войск было принято после встречи 19 апреля первого заместителя госсекретаря Курта Кэмпбелла и премьер-министра Нигера Али Ламина Зейна.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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