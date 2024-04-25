В Пентагоне подтвердили планы по выводу части контингента США из Чада
Пентагон подтвердил планы вывода части воинского контингента США из Чада. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь минобороны США Патрик Райдер.
«Насколько я понимаю, по мере продолжения переговоров с властями Чада Африканское командование Вооруженных сил США планирует перемещение некоторых войск США из Чада, отбытие части которых уже было запланировано», – сказал он (цитата по ТАСС).
Райдер уточнил, что это временная мера и она является «элементом пересмотра нашего военного сотрудничества, которое возобновится после президентских выборов в Чаде 6 мая».
25 апреля заместитель председателя комитета начальников штабов ВС США адмирал Кристофер Грейди в интервью агентству Associated Press (AP) сообщил, что окончательного решения о выводе контингента еще не было принято.
Госдепартамент США ранее сообщил, что официальные лица Нигера и США обсудят условия вывода американских войск из страны 25 апреля. Отмечалось, что с 29 апреля помощник министра обороны США Кристофер Майер и генерал-лейтенант Даг Андерсон от Объединенного комитета начальников штабов проведут встречи для координации процесса вывода войск с соблюдением прозрачности и взаимного уважения.
Американская сторона несколько месяцев вела переговоры о статусе контингента с представителями Нигера. Решение о выводе войск было принято после встречи 19 апреля первого заместителя госсекретаря Курта Кэмпбелла и премьер-министра Нигера Али Ламина Зейна.