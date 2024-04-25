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Нигер и США начнут обсуждение вывода американских войск из страны

Ведомости

25 апреля официальные лица Нигера и США обсудят условия вывода американских войск из страны. Об этом сообщает госдеп США.

В рамках продолжающихся переговоров правительства США с Национальным комитетом по защите родины американскую сторону будут представлять посол в Нигере Кэтлин Фитцгиббон и генерал-майор Кен Экман от африканского командования ВС США.

В заявлении также отмечается, что с 29 апреля помощник министра обороны США Кристофер Майер и генерал-лейтенант Даг Андерсон от Объединенного комитета начальников штабов проведут встречи для координации процесса вывода войск с соблюдением прозрачности и взаимного уважения.

В ближайшие месяцы в Ниамей отправится заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл, чтобы обсудить сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес.

17 марта в Нигере представитель Национального совета по защите родины (военной администрации) полковник Амаду Абдраман опубликовал коммюнике о денонсации военного соглашения с США и необходимости ухода их контингента. Абдраман говорил, что присутствие американских войск в Нигере незаконно, а упомянутое соглашение было в одностороннем порядке навязано его стране. Среди других аргументов он назвал ложные обвинения американцев относительно поставок Нигером урана в Иран и прямые угрозы в ответ на расширение сотрудничества с Москвой.

Вашингтон согласился на требование пришедших в результате военного переворота властей Нигера вывести войска. Вывод более тысячи американских военнослужащих из африканской республики может занять несколько месяцев, для этой цели будет создан специальный план.

Американские дипломаты несколько месяцев вели переговоры о статусе контингента с представителями Нигера. Но окончательное решение о выводе войск было принято после встречи 19 апреля первого заместителя госсекретаря Курта Кэмпбелла и премьер-министра Нигера Али Ламина Зейна.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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