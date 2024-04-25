Нигер и США начнут обсуждение вывода американских войск из страны

17 марта в Нигере представитель Национального совета по защите родины (военной администрации) полковник Амаду Абдраман опубликовал коммюнике о денонсации военного соглашения с США и необходимости ухода их контингента. Абдраман говорил, что присутствие американских войск в Нигере незаконно, а упомянутое соглашение было в одностороннем порядке навязано его стране. Среди других аргументов он назвал ложные обвинения американцев относительно поставок Нигером урана в Иран и прямые угрозы в ответ на расширение сотрудничества с Москвой.