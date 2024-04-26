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Белоруссия закрепила в военной доктрине возможность оказания помощи союзникам

Ведомости

Белоруссия сможет оказать военную помощь союзникам, в том числе отправлять военных, для поддержания международного мира и безопасности. Об этом говорится в военной доктрине, утвержденной 25 апреля Всебелорусским народным собранием. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

«Республика Беларусь считает возможным оказание военной помощи дружественным государствам на основании двусторонних и многосторонних международных договоров Республики Беларусь, в том числе направлением воинского контингента для участия в соответствующей деятельности по поддержанию международного мира и безопасности», – сказано в доктрине. 

В документе подчеркивается, что Минск рассматривает действия с применением военной силы в отношении любого из государств – участников Союзного государства как посягательство на само образование и намерен принимать «ответные меры с использованием всех сил и средств», находящихся в распоряжении республики. Кроме того, Белоруссия будет готова предоставить любую помощь, включая военную, стране – члену ОДКБ в случае агрессии против нее.

Россия в военной доктрине характеризуется как стратегический союзник Белоруссии.

Союзное государство было создано между Россией и Белоруссией в 1999 г. Выступая на VII Всебелорусском народном собрании, президент республики Александр Лукашенко заявил, что эта модель «имеет шансы на успех и расширение участников». Ранее он призывал присоединиться к Союзному государству Казахстан.

В ОДКБ входят шесть стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В основе организации лежит Договор о коллективной безопасности, подписанный в 1992 г. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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