Белоруссия закрепила в военной доктрине возможность оказания помощи союзникам
Белоруссия сможет оказать военную помощь союзникам, в том числе отправлять военных, для поддержания международного мира и безопасности. Об этом говорится в военной доктрине, утвержденной 25 апреля Всебелорусским народным собранием. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.
«Республика Беларусь считает возможным оказание военной помощи дружественным государствам на основании двусторонних и многосторонних международных договоров Республики Беларусь, в том числе направлением воинского контингента для участия в соответствующей деятельности по поддержанию международного мира и безопасности», – сказано в доктрине.
В документе подчеркивается, что Минск рассматривает действия с применением военной силы в отношении любого из государств – участников Союзного государства как посягательство на само образование и намерен принимать «ответные меры с использованием всех сил и средств», находящихся в распоряжении республики. Кроме того, Белоруссия будет готова предоставить любую помощь, включая военную, стране – члену ОДКБ в случае агрессии против нее.
Россия в военной доктрине характеризуется как стратегический союзник Белоруссии.
Союзное государство было создано между Россией и Белоруссией в 1999 г. Выступая на VII Всебелорусском народном собрании, президент республики Александр Лукашенко заявил, что эта модель «имеет шансы на успех и расширение участников». Ранее он призывал присоединиться к Союзному государству Казахстан.
В ОДКБ входят шесть стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В основе организации лежит Договор о коллективной безопасности, подписанный в 1992 г.