Белоруссия закрепила в военной доктрине возможность оказания помощи союзникам

В документе подчеркивается, что Минск рассматривает действия с применением военной силы в отношении любого из государств – участников Союзного государства как посягательство на само образование и намерен принимать «ответные меры с использованием всех сил и средств», находящихся в распоряжении республики. Кроме того, Белоруссия будет готова предоставить любую помощь, включая военную, стране – члену ОДКБ в случае агрессии против нее.