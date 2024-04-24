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Лукашенко: Союзное государство имеет шансы на расширение

В Белоруссии начал работу новый законодательный орган
Нурлан Гасымов
Пресс-служба президента Республики Беларусь

В Минске 24 апреля начало работу двухдневное VII Всебелорусское народное собрание (ВНС). В нем приняли участие 1200 делегатов, представляющих различные социальные слои и группы общества со всей страны.

ВНС было создано указом президента Белоруссии Александром Лукашенко в 1996 г. и до 2021 г. имело консультативные полномочия. После поправок в конституцию по результатам референдума в феврале 2021 г. собрание стало конституционным представительным органом «народовластия Белоруссии, определяющим стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающим незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие». С тех пор все решения собрания обязательны для исполнения.

В состав совета входит президент и бывшие главы государства, представители законодательной, исполнительной и судебной властей, а также делегаты от местных советов депутатов (всего 350 человек) и представители гражданского общества (400 человек). Заседание ВНС проводится не реже одного раза в год, срок его полномочий составляет пять лет.

Открывая съезд, президент Лукашенко заявил, что он в своем выступлении оставляет за скобками вопросы развития реального сектора экономики, поскольку эти темы ранее были детально разобраны на правительственных совещаниях. При этом он отметил, что за всю историю белорусы никогда так хорошо не жили, как сейчас. «Конечно, могли бы жить лучше, но у нас нет того, что есть в ОАЭ и России [таких же природных ресурсов]. Признаем, чтобы не кидаться в революционные трансформации. Не для этого треть века назад мы отводили народ от пропасти», – подчеркнул белорусский глава государства.

Тем не менее, продолжил Лукашенко, белорусы – сильная нация и, чтобы сохранить им этот статус, государство «во главу угла поставила сильную экономику, ставшую следствием правильного геополитического выбора». Он добавил, что за время его президентства реальные денежные доходы граждан в 10 раз превысили уровень середины 1990-х. «Знаю, какая будет реакция на этот тезис. Некоторые понаписывают, что в 10 раз за 30 лет это не так уж много. Но подчеркну: реальные доходы, подкрепленные реальными возможностями покупать, сберегать, отдыхать», – обратил внимание Лукашенко.

В своем выступлении Лукашенко также затронул отношения Белоруссии и России. По его словам, союзнические отношения двух стран – это образец союза суверенных народов и эта модель имеет шансы на успех и расширение участников. При этом никакого насилия и поглощения не будет, подчеркнул президент: «Я бы даже сказал, что союзу России и Беларуси удалось предвосхитить сегодняшние тектонические сдвиги во всех сферах. И сейчас именно наше время». По словам президента, «наше союзное строительство – образец союза суверенных народов и эта модель имеет шансы на успех и расширение участников».

В предыдущий раз ВНС созывалось в начале февраля 2021 г., в нем приняли участие 2400 человек. Одним из основных тем собрания стало анонсирование поправок в конституцию страны, а также обсуждение программы социально-экономического развития в период с 2021 по 2025 г.

Помимо Белоруссии аналогичное учреждение с консультативными полномочиями функционирует в Казахстане – Ассамблея народа Казахстана. Она была создана указом предыдущего президента Нурсултана Назарбаева в 1995 г., в нее вошли преимущественно представители научной и творческой интеллигенции.

Съезды ВНС – дань советской традиции, говорит заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. «Если бы в нижней палате белорусского парламента расцветала многопартийность, можно было предположить, что эти собрания нужны для того, чтобы обеспечить те решения, которые принимаются в руководстве, а потом реализуются в виде конституционных актов», – объяснил эксперт.

При этом, полагает Жарихин, новая структура не является традиционной частью законодательной власти. «Делегаты ВНС будут принимать решения по всем направлениям, которые выгодны и интересны президенту Лукашенко», – заключил эксперт.

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