Лукашенко: Союзное государство имеет шансы на расширение

Открывая съезд, президент Лукашенко заявил, что он в своем выступлении оставляет за скобками вопросы развития реального сектора экономики, поскольку эти темы ранее были детально разобраны на правительственных совещаниях. При этом он отметил, что за всю историю белорусы никогда так хорошо не жили, как сейчас. «Конечно, могли бы жить лучше, но у нас нет того, что есть в ОАЭ и России [таких же природных ресурсов]. Признаем, чтобы не кидаться в революционные трансформации. Не для этого треть века назад мы отводили народ от пропасти», – подчеркнул белорусский глава государства.