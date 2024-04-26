ВС РФ поразили эшелон с западным оружием в районе Удачного в ДНР
Вооруженные силы (ВС) России поразили эшелон с западным вооружением. Об этом сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.
«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен эшелон с западным вооружением и военной техникой в районе населенного пункта Удачное Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.
Также в Минобороны сообщили, что в течение суток средства противовоздушной обороны сбили 193 украинских беспилотных летательных аппарата, два реактивных снаряда системы залпового огня «Ольха» и три авиационные управляемые бомбы Hammer.
24 апреля президент США Джо Байден подписал ранее утвержденный конгрессом пакет законов об оказании военной помощи иностранным союзникам Вашингтона, включая Украину. Закон подразумевает дополнительное финансирование Украины в размере почти $61 млрд, конфискацию замороженных активов России для передачи их Киеву. В состав нового пакета военной помощи США для Украины вошли ракеты для систем ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехника и противотанковое вооружение.
25 апреля Белый дом заявил, что некоторые позиции из списка вооружений, передаваемых Соединенными Штатами Украине, могут быть доставлены в течение нескольких дней, так как находятся в Польше.