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Шойгу: Россия не имеет никаких интересов нападать на страны НАТО

Ведомости

У России никогда не было геополитических или военных интересов в нападении на страны НАТО, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Российская Федерация никогда не угрожала НАТО. У нас нет ни геополитических, ни военных интересов нападать на государства блока. Мы просто защищаем своих людей на наших исторических территориях», – заявил он в ходе совещания министров обороны стран – участниц ШОС в Астане (цитата по «Интерфаксу»).

Шойгу также отметил, что вплотную вставшие у границ России войска альянса создали угрозы военной безопасности. По словам главы Минобороны, Россия придерживается политики невмешательства в дела других государств.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ядерные объекты НАТО в случае размещения в Польше станут военной целью РФ. По словам замминистра, расширение практики совместных ядерных миссий НАТО носит сугубо дестабилизирующий и даже угрожающий характер. Такое заявление было сделано на фоне слов президента Польши Анджей Дуда о том, что республика готова разместить у себя ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing.

23 апреля Шойгу сообщал, что группировка войск НАТО у границ России составляет около 33 000 человек. «Вступление в начале марта Швеции в Североатлантический альянс повысило военно-политическую напряженность на Западном и Северо-Западном стратегических направлениях», – заявлял он. Затем 25 апреля глава правительства Швеции Ульф Кристерссон заявил, что королевство направит свои войска в Латвию в начале 2025 г. для укрепления сил НАТО на восточной границе альянса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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