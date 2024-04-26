Шойгу: Россия не имеет никаких интересов нападать на страны НАТО

23 апреля Шойгу сообщал, что группировка войск НАТО у границ России составляет около 33 000 человек. «Вступление в начале марта Швеции в Североатлантический альянс повысило военно-политическую напряженность на Западном и Северо-Западном стратегических направлениях», – заявлял он. Затем 25 апреля глава правительства Швеции Ульф Кристерссон заявил, что королевство направит свои войска в Латвию в начале 2025 г. для укрепления сил НАТО на восточной границе альянса.