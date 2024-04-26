Шойгу: Россия не имеет никаких интересов нападать на страны НАТО
У России никогда не было геополитических или военных интересов в нападении на страны НАТО, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Российская Федерация никогда не угрожала НАТО. У нас нет ни геополитических, ни военных интересов нападать на государства блока. Мы просто защищаем своих людей на наших исторических территориях», – заявил он в ходе совещания министров обороны стран – участниц ШОС в Астане (цитата по «Интерфаксу»).
Шойгу также отметил, что вплотную вставшие у границ России войска альянса создали угрозы военной безопасности. По словам главы Минобороны, Россия придерживается политики невмешательства в дела других государств.
Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ядерные объекты НАТО в случае размещения в Польше станут военной целью РФ. По словам замминистра, расширение практики совместных ядерных миссий НАТО носит сугубо дестабилизирующий и даже угрожающий характер. Такое заявление было сделано на фоне слов президента Польши Анджей Дуда о том, что республика готова разместить у себя ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing.
23 апреля Шойгу сообщал, что группировка войск НАТО у границ России составляет около 33 000 человек. «Вступление в начале марта Швеции в Североатлантический альянс повысило военно-политическую напряженность на Западном и Северо-Западном стратегических направлениях», – заявлял он. Затем 25 апреля глава правительства Швеции Ульф Кристерссон заявил, что королевство направит свои войска в Латвию в начале 2025 г. для укрепления сил НАТО на восточной границе альянса.