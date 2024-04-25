Войска Швеции прибудут в Латвию для укрепления границы НАТО в 2025 году
Швеция направит свои войска в Латвию в начале 2025 г. для укрепления сил НАТО на восточной границе альянса, сообщил глава шведского правительства Ульф Кристерссон.
«Сегодня утром правительство приняло официальное решение поручить вооруженным силам подготовку ограниченного механизированного батальона НАТО в Латвии. <...> Цель состоит в том, чтобы они были размещены в начале следующего года», – заявил он (цитата по Reuters).
23 апреля минобороны Сергей Шойгу сообщал, что группировка войск НАТО у границ России составляет около 33 000 человек. «Вступление в начале марта Швеции в Североатлантический альянс повысило военно-политическую напряженность на Западном и Северо-Западном стратегических направлениях», – заявлял он.
Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 г. вместе с Финляндией, которая стала 31-м членом НАТО уже в апреле 2023 г. Вступление в объединение Швеции затянулось из-за разногласий с Турцией и Венгрией. Турция одобрила присоединение Швеции к НАТО в январе 2024 г. 5 марта ратификацию заявки Швеции в НАТО одобрил президент Венгрии Тамаш Шуйок. В марте Швеция официально стала 32-м членом НАТО.