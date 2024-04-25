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Войска Швеции прибудут в Латвию для укрепления границы НАТО в 2025 году

Ведомости

Швеция направит свои войска в Латвию в начале 2025 г. для укрепления сил НАТО на восточной границе альянса, сообщил глава шведского правительства Ульф Кристерссон.

«Сегодня утром правительство приняло официальное решение поручить вооруженным силам подготовку ограниченного механизированного батальона НАТО в Латвии. <...> Цель состоит в том, чтобы они были размещены в начале следующего года», – заявил он (цитата по Reuters).

23 апреля минобороны Сергей Шойгу сообщал, что группировка войск НАТО у границ России составляет около 33 000 человек. «Вступление в начале марта Швеции в Североатлантический альянс повысило военно-политическую напряженность на Западном и Северо-Западном стратегических направлениях», – заявлял он.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 г. вместе с Финляндией, которая стала 31-м членом НАТО уже в апреле 2023 г. Вступление в объединение Швеции затянулось из-за разногласий с Турцией и Венгрией. Турция одобрила присоединение Швеции к НАТО в январе 2024 г. 5 марта ратификацию заявки Швеции в НАТО одобрил президент Венгрии Тамаш Шуйок. В марте Швеция официально стала 32-м членом НАТО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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