Путин поздравил Совет законодателей с Днем российского парламентаризма

Путин призвал законодателей продолжать донастраивать и совершенствовать законодательные акты с учетом конкретных жизненных ситуаций. Президент напомнил, что уже начала действовать специальная кадровая программа «Время героев», в которой принимают участие ветераны спецоперации, «показавшие в боевой обстановке настоящий характер, лидерские, высокие человеческие качества». Глава государства заявил, что рассчитывает, что политические партии будут активно выдвигать и поддерживать таких кандидатов в ходе избирательных кампаний на всех уровнях.