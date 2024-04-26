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Путин поздравил Совет законодателей с Днем российского парламентаризма

Ведомости

Время и события, через которые проходит Россия, доказывают, как важно укреплять парламентаризм. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своей речи ко Дню российского парламентаризма на в Совете законодателей в Петербурге.

«Само время, события, через которые мы проходим, доказывают значимость такой преемственности, то, как важно именно на основе своего самобытного опыта укреплять парламентаризм и в целом общественно-политическую систему России».

При этом Путин обратил внимание, что кроме стабильности системе необходимы открытость, обновление и честная конкуренция с учетом национальных интересов и безопасности государства.

Путин отметил конструктивное взаимодействие законодательных органов, партийных фракций с правительством РФ, главами субъектов, деловым и экспертным сообществом по всем направлениям. Объединяющим фактором, считает президент, здесь является поддержка участников спецоперации и их семей.

26 апреля правительство РФ сообщило о расширении возможностей фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». Ветераны спецоперации теперь смогут получать от фонда доплату за технические средства реабилитации, которые они приобретают по электронному сертификату Соцфонда РФ. Также фонд сможет перечислять средства пожертвований благотворительным организациям, которые помогают демобилизованным бойцам и семьям погибших. 

Путин призвал законодателей продолжать донастраивать и совершенствовать законодательные акты с учетом конкретных жизненных ситуаций. Президент напомнил, что уже начала действовать специальная кадровая программа «Время героев», в которой принимают участие ветераны спецоперации, «показавшие в боевой обстановке настоящий характер, лидерские, высокие человеческие качества». Глава государства заявил, что рассчитывает, что политические партии будут активно выдвигать и поддерживать таких кандидатов в ходе избирательных кампаний на всех уровнях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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