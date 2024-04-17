Назначенная председателем ВС Ирина Подносова поддержала его переезд в Петербург

Спикер СФ Валентина Матвиенко назвала Подносову сторонницей дальнейшей гуманизации судебной системы и поддержала Федорова в части доверия к судам. По ее словам, «всегда есть недовольные люди, которые проиграли судебные процессы, они всегда будут недовольны судами». «Но в то же время в целом доверие к судебной системе – это очень важный фактор для общества. Здесь есть над чем работать», – признала Матвиенко. Она считает, что необходимо больше информационной открытости там, где это возможно. «У нас раньше были телепередачи – “Суд идет” и т. д. Масса других форматов, чтобы граждане понимали, что такое суд, что такое судебный процесс, как он происходит», – сказала спикер СФ.