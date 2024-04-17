Назначенная председателем ВС Ирина Подносова поддержала его переезд в Петербург

Назначенная председателем ВС Ирина Подносова поддержала его переезд в ПетербургВ Совете Федерации обратили внимание на низкий процент оправдательных приговоров
Ирина Подносова, единогласно назначенная Советом Федерации (СФ) на должность председателя Верховного суда РФ (ВС), поддержала его переезд в Санкт-Петербург, что неоднократно откладывалось. Соответствующий вопрос на заседании верхней палаты поднял петербургский сенатор, глава комитета по экономической политике Андрей Кутепов, заявивший, что Подносова войдет «в историю Российской империи», если высшая судебная инстанция, наконец, сменит место дислокации вслед за Конституционным судом РФ (КС). «Тогда Санкт-Петербург по праву станет не только культурной столицей, но и правовой столицей страны», – сказал он, напомнив, что предложению переезда ВС более 30 лет.
В ответ Подносова, на тот момент еще кандидат на пост председателя ВС, заявила, что никакого другого отношения кроме как положительного к этому моменту у нее быть не может. «А самое главное, я всегда говорю, что мы – правоприменители. Мы должны исполнять закон. Закон, по-моему, от 5 февраля 2014 г., ФКЗ о Верховном суде, в ст. 22 написано: местом постоянного пребывания Верховного суда определить город Санкт-Петербург. Законы надо выполнять», – сказала она, после чего в зале заседаний верхней палаты раздались аплодисменты.
О том что судьи являются правоприменителями, Подносова заявила и накануне на заседании комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, отвечая на вопрос сенатора Людмилы Нарусовой о возможности возвращения смертной казни. Впоследствии председатель комитета Андрей Клишас в своем Telegram-канале назвал такой ответ вполне уместным. «Судьи должны исполнять Закон», – написал он.
Закон о переезде КС в Санкт-Петербург был принят в конце 2006 г. по инициативе Валентины Матвиенко, на тот момент – губернатора северной столицы. Председатель КС Валерий Зорькин выступал против переезда. В 2012 г. перенести ВС в Петербург предложил президент России Владимир Путин. Для переезда высшей судебной инстанции и судебного департамента в Петербурге строится комплекс зданий, который планировалось сдать еще в 2020 г. В апреле 2021 г. окончание строительства было перенесено на 2024 г., а в январе 2023 г. стало известно, что срок сдачи сдвинут еще на четыре года.
Член конституционного комитета СФ Николай Федоров обратил внимание Ирины Подносовой на низкий процент оправдательных приговоров в России: 0,2% в 2022 г. По его словам, в странах Евросоюза этот показатель составляет порядка 20%, тогда как в РФ только один из 676 подсудимых «имеет шанс быть оправданным». «История государства и права российского не такая, вообще-то говоря, как за последние годы», – сказал сенатор. Он напомнил, что исторически и концептуально российская судебная система создавалась, «чтобы прежде всего защитить невиновных от незаконного, неправового преследования от правоохранителей, от властей и т. д.». Также Федоров обратил внимание на то, что уровень доверия к судам в России зафиксирован на уровне 43%, что «очень мало по мировым меркам».
Спикер СФ Валентина Матвиенко назвала Подносову сторонницей дальнейшей гуманизации судебной системы и поддержала Федорова в части доверия к судам. По ее словам, «всегда есть недовольные люди, которые проиграли судебные процессы, они всегда будут недовольны судами». «Но в то же время в целом доверие к судебной системе – это очень важный фактор для общества. Здесь есть над чем работать», – признала Матвиенко. Она считает, что необходимо больше информационной открытости там, где это возможно. «У нас раньше были телепередачи – “Суд идет” и т. д. Масса других форматов, чтобы граждане понимали, что такое суд, что такое судебный процесс, как он происходит», – сказала спикер СФ.
Также Матвиенко призвала ВС ускорить изъятие клеток из судов. «Процесс идет, я знаю, и Верховный этим занимается, судебный департамент, но хотелось бы, чтобы он шел более быстро. Когда речь идет о злостных преступниках, террористах, тяжелые преступления – конечно, это [помещение фигуранта в клетку] может быть. Но экономические дела, общегражданские, иные... Имидж нашей судебной системы портит», – заявила она.
Законопроект сенаторов о запрете установок клеток в судах был внесен в Госдуму в 2018 г., его поддержал ВС. Правительство России в 2019 г. отказалось полностью поддержать инициативу. В январе 2022 г. Минстрой изменил правила проектирования зданий судов, по которым подсудимые будут помещаться в кабины из пулестойкого стекла, а не в клетки.