Шойгу заявил о готовности РФ расширять сотрудничество с Ираном и Пакистаном
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей встречи с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани заявил, что Россия готова расширить сотрудничество Ираном.
«Подтверждаем готовность к дальнейшему развитию, расширению взаимовыгодного военного и военно-технического сотрудничества. Уделим этому особое внимание», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Шойгу также отметил, что отношения между двумя странами ярко проявляются в совместной борьбе с международным терроризмом в Сирии. По его словам, они всегда отличались «динамикой и многоплановостью». Интенсивность контактов между Москвой и Тегераном «кратно возросла» и на высшем уровне, и на уровне руководства.
Кроме того, Шойгу заявил о заинтересованности в военном сотрудничестве с Пакистаном. Он отметил положительную динамику отношений между ведомствами двух стран.
«Мы заинтересованы в расширении взаимодействия с Пакистаном в военной сфере», – сказал он (цитата по ТАСС).
16 апреля во время телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и лидер Ирана Эбрахим Раиси обменялись мнениями по актуальным вопросам российско-иранских отношений. Высказан обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие двустороннего сотрудничества в различных областях, включая реализацию взаимовыгодных инфраструктурных проектов.