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Шойгу заявил о готовности РФ расширять сотрудничество с Ираном и Пакистаном

Ведомости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей встречи с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани заявил, что Россия готова расширить сотрудничество Ираном. 

«Подтверждаем готовность к дальнейшему развитию, расширению взаимовыгодного военного и военно-технического сотрудничества. Уделим этому особое внимание», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Шойгу также отметил, что отношения между двумя странами ярко проявляются в совместной борьбе с международным терроризмом в Сирии. По его словам, они всегда отличались «динамикой и многоплановостью». Интенсивность контактов между Москвой и Тегераном «кратно возросла» и на высшем уровне, и на уровне руководства.

Кроме того, Шойгу заявил о заинтересованности в военном сотрудничестве с Пакистаном. Он отметил положительную динамику отношений между ведомствами двух стран.

«Мы заинтересованы в расширении взаимодействия с Пакистаном в военной сфере», – сказал он (цитата по ТАСС).

16 апреля во время телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и лидер Ирана Эбрахим Раиси обменялись мнениями по актуальным вопросам российско-иранских отношений. Высказан обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие двустороннего сотрудничества в различных областях, включая реализацию взаимовыгодных инфраструктурных проектов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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