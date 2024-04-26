Шойгу заявил о готовности РФ расширять сотрудничество с Ираном и Пакистаном

Шойгу также отметил, что отношения между двумя странами ярко проявляются в совместной борьбе с международным терроризмом в Сирии. По его словам, они всегда отличались «динамикой и многоплановостью». Интенсивность контактов между Москвой и Тегераном «кратно возросла» и на высшем уровне, и на уровне руководства.