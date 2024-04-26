Небензя заявил о наличии инициатив по предотвращению гонки вооружений в космосе

В МИД России отмечали, что действующий договор по космосу 1967 г. запрещает размещать в космосе только ОМУ, а другие виды оружия он не затрагивает. Таким образом, теоретически в космосе может появиться оружие реального применения с глобальной зоной охвата. В связи с этим еще в 2008 г. Россия и Китай подготовили проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК).