Небензя заявил о наличии инициатив по предотвращению гонки вооружений в космосе
РФ продвигает в ООН инициативы по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью ТАСС.
«Что касается инициатив, которые мы продвигаем в ООН, – я не буду перечислять все, но у нас есть серьезные инициативы в области разоружения, в том числе по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, по международной информационной безопасности, в этом вопросе мы вообще чемпионы, по востребованному сюжету о неоколониальных практиках», – заявил он.
24 апреля Совет безопасности (СБ) ООН сообщил, что Россия заблокировала подготовленный США и Японией проект резолюции ООН о неразмещении ядерного и другого оружия массового поражения в космосе. Сообщается, что РФ проголосовала так в ответ на то, что ее совместный с КНР проект поправки к этой резолюции о полном запрете милитаризации космоса был отклонен семью голосами.
Как заявлял первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, американо-японский проект резолюции о запрете ядерного оружия в космосе имеет подвох, поскольку документ не ограничивает размещения там другого вида оружия.
В МИД России отмечали, что действующий договор по космосу 1967 г. запрещает размещать в космосе только ОМУ, а другие виды оружия он не затрагивает. Таким образом, теоретически в космосе может появиться оружие реального применения с глобальной зоной охвата. В связи с этим еще в 2008 г. Россия и Китай подготовили проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК).