Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Небензя заявил о наличии инициатив по предотвращению гонки вооружений в космосе

Ведомости

РФ продвигает в ООН инициативы по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью ТАСС.

«Что касается инициатив, которые мы продвигаем в ООН, – я не буду перечислять все, но у нас есть серьезные инициативы в области разоружения, в том числе по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, по международной информационной безопасности, в этом вопросе мы вообще чемпионы, по востребованному сюжету о неоколониальных практиках», – заявил он.

24 апреля Совет безопасности (СБ) ООН сообщил, что Россия заблокировала подготовленный США и Японией проект резолюции ООН о неразмещении ядерного и другого оружия массового поражения в космосе. Сообщается, что РФ проголосовала так в ответ на то, что ее совместный с КНР проект поправки к этой резолюции о полном запрете милитаризации космоса был отклонен семью голосами.

Как заявлял первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, американо-японский проект резолюции о запрете ядерного оружия в космосе имеет подвох, поскольку документ не ограничивает размещения там другого вида оружия.

В МИД России отмечали, что действующий договор по космосу 1967 г. запрещает размещать в космосе только ОМУ, а другие виды оружия он не затрагивает. Таким образом, теоретически в космосе может появиться оружие реального применения с глобальной зоной охвата. В связи с этим еще в 2008 г. Россия и Китай подготовили проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК).

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных