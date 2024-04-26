Трамп предложил Байдену провести дебаты в суде Нью-Йорка 26 апреля

«Продажный Джо Байден только что объявил, что он хочет дебатов. Все понимают, что он говорил это не всерьез. Но если все же он серьезно, то я предлагаю [провести их] где угодно, когда угодно и в любом месте», – написал он, предложив устроить дебаты «сегодня вечером в здании суда» Нью-Йорка.