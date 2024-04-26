Трамп предложил Байдену провести дебаты в суде Нью-Йорка 26 апреля
Экс-президент США Дональд Трамп вновь заявил о готовности к дебатам с действующим главой государства Джо Байденом и предложил провести их на суде в Нью-Йорке вечером 26 апреля. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.
«Продажный Джо Байден только что объявил, что он хочет дебатов. Все понимают, что он говорил это не всерьез. Но если все же он серьезно, то я предлагаю [провести их] где угодно, когда угодно и в любом месте», – написал он, предложив устроить дебаты «сегодня вечером в здании суда» Нью-Йорка.
26 апреля Байден заявил, что был бы рад провести дебаты с Трампом в рамках предвыборной кампании. Об этом он сообщил в прямом эфире SiriusXM в интервью радиоведущему Говарду Стерну.
Ранее Трамп неоднократно призывал Байдена провести дебаты. Bloomberg писал, что действующий президент отказывался от диалога, заявив, что его участие будет зависеть от «поведения» соперника.
Сейчас в Нью-Йорке проходит заседание по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Предположительно, она получила $130 000 за ее молчание о якобы имевшей место интимной связи с Трампом за 10 лет до этого.
Сам Трамп считает процесс политически мотивированной «охотой на ведьм».