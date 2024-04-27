Взрывы прозвучали во Львовской области Украины
Взрывы прозвучали во Львовской области Украины в ночь на 27 апреля. Об этом пишет Telegram-канал «Зеркало недели. Украина».
Украинское издание «Страна» написало о взрывах в Харькове. По всей территории Украины ночью объявлялась воздушная тревога.
Ночью 11 апреля российские военные нанесли массированный удар по объектам украинского топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Минобороны РФ сообщило, что удары стали ответом на попытки атаковать российские объекты. «Укрэнерго» сообщило о повреждении электроподстанций и энергообъектов в Киевской, Одесской, Львовской, Харьковской и Запорожской областях. В Минобороны России заявляли, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.