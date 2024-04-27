СМИ: в ФРГ ушли от ответа на призыв КНР к расследованию на «Северном потоке»

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 г. Уцелела только одна из ниток «Северного потока – 2», однако для поставок газа она не используется, поскольку ФРГ не разрешила ввести трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства.