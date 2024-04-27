СМИ: в ФРГ ушли от ответа на призыв КНР к расследованию на «Северном потоке»
Подрывы газопроводов «Северный поток» расследуются генпрокуратурой Германии, заявили в МИД ФРГ. Как утверждает агентство «РИА Новости», направившее запрос в ведомство, это является стандартным ответом Берлина за все время расследования.
«Расследование уже ведется – федеральным генеральным прокурором», – ответили в немецком МИДе.
Запрос был направлен после заявления заместителя постпреда КНР при ООН Гэна Шуана 26 апреля. В ходе заседания Совета Безопасности международной организации Китай призвал к международному расследованию взрывов на «Северных потоках» под эгидой ООН.
Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 г. Уцелела только одна из ниток «Северного потока – 2», однако для поставок газа она не используется, поскольку ФРГ не разрешила ввести трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства.
Свои расследования завершили прокуратура Швеции и полиция Австрии, не установив виновных. Генпрокуратура ФРГ продолжает изучать обстоятельства произошедшего.
Россию к расследованиям не допустили, в связи с чем Москва также призывает к международному расследованию. Официальные лица России ранее заявляли о причастности стран Запада к диверсии на газопроводах.