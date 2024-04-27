ЕС призвал Россию отменить решение по акциям «дочек» Ariston и BSH Hausgerate

27 апреля глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что ведомство вызовет посла России Алексея Парамонова после данного решения. «Я поручил генеральному секретарю МИДа вызвать посла Российской Федерации в Италии. Правительство требует объяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group», – написал он. Ранее Таяни сообщил, что связался с посольством России в Италии после «неожиданного решения» РФ.