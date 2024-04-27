ЕС призвал Россию отменить решение по акциям «дочек» Ariston и BSH Hausgerate
Европейский союз призвал Россию отменить решение по передаче акций российских дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate в управление «Газпром бытовые системы». Соответствующее заявление опубликовано на сайте ЕС.
«Европейский союз призывает Россию отменить эти меры и искать приемлемые решения с европейскими компаниями», – говорится в сообщении.
26 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, который передает акции российских дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate в управление «Газпром бытовые системы». Согласно документу, во временное управление «Газпром бытовые системы» переходит 100% долей в уставном капитале ООО «Аристон термо Русь» (принадлежит Ariston Holding N.V.) и 100% долей в уставном капитале ООО «БСХ бытовые приборы» (принадлежит BSH Hausgerate GmbH).
27 апреля глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что ведомство вызовет посла России Алексея Парамонова после данного решения. «Я поручил генеральному секретарю МИДа вызвать посла Российской Федерации в Италии. Правительство требует объяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group», – написал он. Ранее Таяни сообщил, что связался с посольством России в Италии после «неожиданного решения» РФ.