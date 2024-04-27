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ЕС призвал Россию отменить решение по акциям «дочек» Ariston и BSH Hausgerate

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Европейский союз призвал Россию отменить решение по передаче акций российских дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate в управление «Газпром бытовые системы». Соответствующее заявление опубликовано на сайте ЕС.

«Европейский союз призывает Россию отменить эти меры и искать приемлемые решения с европейскими компаниями», – говорится в сообщении.

26 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, который передает акции российских дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate в управление «Газпром бытовые системы». Согласно документу, во временное управление «Газпром бытовые системы» переходит 100% долей в уставном капитале ООО «Аристон термо Русь» (принадлежит Ariston Holding N.V.) и 100% долей в уставном капитале ООО «БСХ бытовые приборы» (принадлежит BSH Hausgerate GmbH). 

27 апреля глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что ведомство вызовет посла России Алексея Парамонова после данного решения. «Я поручил генеральному секретарю МИДа вызвать посла Российской Федерации в Италии. Правительство требует объяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group», – написал он. Ранее Таяни сообщил, что связался с посольством России в Италии после «неожиданного решения» РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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