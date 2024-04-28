Шмыгаль: Австралия передаст Украине пакет помощи на $100 млн
Австралия готовит новый пакет помощи для Украины на $100 млн. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
О выделении помощи Шмыгаль договорился с заместителем премьер-министра, министром обороны Ричардом Марлзом во время встречи во Львове.
По словам премьер-министра Украины, 50% суммы будет направлено на крупную партию ПЗРК, более $30 млн – на беспилотники в рамках «коалиции дронов», оставшиеся средства – на другие военные нужды.
Помимо прочего, Австралия намерена передать Украине боеприпасы класса «воздух-земля». В общей сложности поддержка Австралией Украины составляет более $655 млн долларов, из них $540 млн – военная помощь.
24 апреля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщала, что Еврокомиссия (ЕК) выделила Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро в рамках согласованного ранее пакета на 50 млрд евро. По данным Еврокомиссии, общий объем поддержки ЕС Украине с февраля 2022 г. достиг 98,5 млрд евро.
В начале февраля лидеры стран ЕС единогласно договорились о выделении 50 млрд евро помощи Украине, которое ранее блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан из-за замороженных грантов ЕС Будапешту. Основными целями пакета являются поддержка реконструкции и модернизации Украины, покрытие потребностей в госфинансировании для бесперебойного предоставления госуслуг, социальных пособий, работы школ, больниц и др. 20 марта Еврокомиссия перевела Киеву первый в 2024 г. транш бюджетной помощи на 4,5 млрд евро.
Российские власти неоднократно критиковали передачу западного оружия ВСУ и призывали прекратить поставки. В Кремле указывали на рост прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что поставки западного оружия ВСУ не могут повлиять на исход конфликта, но лишь затягивают его и делают ситуацию «более болезненной и мучительной для Украины».