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Шмыгаль: Австралия передаст Украине пакет помощи на $100 млн

Ведомости

Австралия готовит новый пакет помощи для Украины на  $100 млн. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

О выделении помощи Шмыгаль договорился с заместителем премьер-министра, министром обороны Ричардом Марлзом во время встречи во Львове.

По словам премьер-министра Украины, 50% суммы будет направлено на крупную партию ПЗРК, более $30 млн – на беспилотники в рамках «коалиции дронов», оставшиеся средства – на другие военные нужды.

Помимо прочего, Австралия намерена передать Украине боеприпасы класса «воздух-земля». В общей сложности поддержка Австралией Украины составляет более $655 млн долларов, из них $540 млн – военная помощь.

24 апреля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщала, что Еврокомиссия (ЕК) выделила Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро в рамках согласованного ранее пакета на 50 млрд евро. По данным Еврокомиссии, общий объем поддержки ЕС Украине с февраля 2022 г. достиг 98,5 млрд евро.

В начале февраля лидеры стран ЕС единогласно договорились о выделении 50 млрд евро помощи Украине, которое ранее блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан из-за замороженных грантов ЕС Будапешту. Основными целями пакета являются поддержка реконструкции и модернизации Украины, покрытие потребностей в госфинансировании для бесперебойного предоставления госуслуг, социальных пособий, работы школ, больниц и др. 20 марта Еврокомиссия перевела Киеву первый в 2024 г. транш бюджетной помощи на 4,5 млрд евро.

Российские власти неоднократно критиковали передачу западного оружия ВСУ и призывали прекратить поставки. В Кремле указывали на рост прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что поставки западного оружия ВСУ не могут повлиять на исход конфликта, но лишь затягивают его и делают ситуацию «более болезненной и мучительной для Украины».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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