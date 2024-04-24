Еврокомиссия перевела Украине 1,5 млрд евро помощи

8 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Евросоюз дал старт четырехлетней программе для Украины на 50 млрд евро – Ukraine Facility. Речь идет, как уточнил он, о проектах меморандума и кредитного соглашения с ЕС, которые предполагают выделение до 4,5 млрд евро в марте и до 1,5 млрд евро – в апреле этого года.