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Еврокомиссия перевела Украине 1,5 млрд евро помощи

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) выделила Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро в рамках согласованного ранее пакета на 50 млрд евро, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Украина несет на своих плечах тяжелое бремя для всех нас. Сегодня мы дополнительно выделяем 1,5 млрд евро в рамках кредитного соглашения для Украины на сумму 50 млрд евро», – написала она в X.

Это решение «жизненно важно» для поддержания работоспособности государства и служб Украины во время боевых действий, добавила глава ЕК.

По данным Еврокомиссии, общий объем поддержки ЕС Украине с февраля 2022 г. достиг 98,5 млрд евро.

8 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Евросоюз дал старт четырехлетней программе для Украины на 50 млрд евро – Ukraine Facility. Речь идет, как уточнил он, о проектах меморандума и кредитного соглашения с ЕС, которые предполагают выделение до 4,5 млрд евро в марте и до 1,5 млрд евро – в апреле этого года.

В начале февраля лидеры стран ЕС единогласно договорились о выделении 50 млрд евро помощи Украине, которое ранее блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан из-за замороженных грантов ЕС Будапешту. Основными целями пакета являются поддержка реконструкции и модернизации Украины, покрытие потребностей в госфинансировании для бесперебойного предоставления госуслуг, социальных пособий, работы школ, больниц и др. 20 марта Еврокомиссия перевела Киеву первый в 2024 г. транш бюджетной помощи на 4,5 млрд евро.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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