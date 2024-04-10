Еврокомиссия выплатит Украине 1,5 млрд евро в апреле при соблюдении ряда условий
Европейская комиссия (ЕК) планирует выплатить Украине в апреле второй транш в размере 1,5 млрд евро поддержки «при условии положительной оценки выполнения Киевом согласованных условий», следует из сообщения ЕК.
Все члены руководящего комитета ЕК подтвердили свою готовность продолжать поддерживать Украину.
8 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Евросоюз дал старт четырехлетней программе для Украины на 50 млрд евро – Ukraine Facility, в марте и апреле Киев сможет получить из этой суммы 6 млрд евро.
Речь идет, как уточнил он, о проектах меморандума и кредитного соглашения с ЕС, которые предполагают выделение до 4,5 млрд евро в марте и до 1,5 млрд евро – в апреле этого года.
В начале февраля лидеры стран ЕС единогласно договорились о выделении 50 млрд евро помощи Украине, которое ранее блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан из-за замороженных грантов ЕС Будапешту. В заявлении ЕС говорится о предоставлении Украине финансовой поддержки при условии соблюдения Киевом демократических принципов и прав человека, в том числе меньшинств. 30 января Орбан заявил, что готов согласиться на макрофинансирование республики на саммите 1 февраля, если сумма будет утверждаться каждый год единогласно всеми участниками.
27 февраля депутаты Европарламента одобрили пересмотр долгосрочного бюджета Евросоюза – многолетних финансовых рамок (MFF), включающих в себя фонд для Украины в размере 50 млрд евро. Проект помощи предполагает, что 33 млрд евро Киев получит в виде кредитов, а 17 млрд евро – в виде грантов на период до 2027 г. Основными целями пакета являются поддержка реконструкции и модернизации Украины, покрытие потребностей в госфинансировании для бесперебойного предоставления госуслуг, социальных пособий, работы школ, больниц и др.