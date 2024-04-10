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Еврокомиссия выплатит Украине 1,5 млрд евро в апреле при соблюдении ряда условий

Ведомости

Европейская комиссия (ЕК) планирует выплатить Украине в апреле второй транш в размере 1,5 млрд евро поддержки «при условии положительной оценки выполнения Киевом согласованных условий», следует из сообщения ЕК.

Все члены руководящего комитета ЕК подтвердили свою готовность продолжать поддерживать Украину.

20 марта Еврокомиссия перевела Киеву первый в 2024 г. транш бюджетной помощи на 4,5 млрд евро.

8 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Евросоюз дал старт четырехлетней программе для Украины на 50 млрд евро – Ukraine Facility, в марте и апреле Киев сможет получить из этой суммы 6 млрд евро.

Речь идет, как уточнил он, о проектах меморандума и кредитного соглашения с ЕС, которые предполагают выделение до 4,5 млрд евро в марте и до 1,5 млрд евро – в апреле этого года.

В начале февраля лидеры стран ЕС единогласно договорились о выделении 50 млрд евро помощи Украине, которое ранее блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан из-за замороженных грантов ЕС Будапешту. В заявлении ЕС говорится о предоставлении Украине финансовой поддержки при условии соблюдения Киевом демократических принципов и прав человека, в том числе меньшинств. 30 января Орбан заявил, что готов согласиться на макрофинансирование республики на саммите 1 февраля, если сумма будет утверждаться каждый год единогласно всеми участниками.

27 февраля депутаты Европарламента одобрили пересмотр долгосрочного бюджета Евросоюза – многолетних финансовых рамок (MFF), включающих в себя фонд для Украины в размере 50 млрд евро. Проект помощи предполагает, что 33 млрд евро Киев получит в виде кредитов, а 17 млрд евро – в виде грантов на период до 2027 г. Основными целями пакета являются поддержка реконструкции и модернизации Украины, покрытие потребностей в госфинансировании для бесперебойного предоставления госуслуг, социальных пособий, работы школ, больниц и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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