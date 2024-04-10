Еврокомиссия выплатит Украине 1,5 млрд евро в апреле при соблюдении ряда условий

В начале февраля лидеры стран ЕС единогласно договорились о выделении 50 млрд евро помощи Украине, которое ранее блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан из-за замороженных грантов ЕС Будапешту. В заявлении ЕС говорится о предоставлении Украине финансовой поддержки при условии соблюдения Киевом демократических принципов и прав человека, в том числе меньшинств. 30 января Орбан заявил, что готов согласиться на макрофинансирование республики на саммите 1 февраля, если сумма будет утверждаться каждый год единогласно всеми участниками.