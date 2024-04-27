Песков: участь Зеленского однозначно предрешена

27 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил западным партнерам Украины, что в зоне боев складывается сложная ситуация для украинской армии. Соответствующее заявление Сырский сделал во время выступления на заседании контактной группы в формате «Рамштайн». Он также упомянул о «неотложных потребностях в ракетах, боеприпасах, вооружении и военной технике».