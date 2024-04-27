Песков: участь Зеленского однозначно предрешена
Участь президента Украины Владимира Зеленского предрешена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля сделал заявление в рамках программы телеканала «Россия» «Москва. Кремль. Путин», анонс которой был опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
«Участь Зеленского однозначно предрешена», – сказал Песков.
27 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил западным партнерам Украины, что в зоне боев складывается сложная ситуация для украинской армии. Соответствующее заявление Сырский сделал во время выступления на заседании контактной группы в формате «Рамштайн». Он также упомянул о «неотложных потребностях в ракетах, боеприпасах, вооружении и военной технике».
Минобороны в сводке с 20 по 27 апреля заявило, что российские системы ПВО сбили МиГ-29, Су-25, 1659 беспилотников, снаряды РСЗО различного типа и другие цели. Авиация и средства ПВО также сбили 18 управляемых авиабомб Hammer производства Франции, тактическую ракету «Точка-У», 35 реактивных снарядов HIMARS, «Ольха» и «Ураган».