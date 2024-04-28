Мезенцев назвал Союзное государство примером для СНГ и ЕАЭС

«Для нас это было очень дорого, что Союзное государство в речи президента [Белоруссии Александра Лукашенко] отмечено по-особому в глубине масштаба и доброй оценке. [Секретарь СНГ Сергей] Лебедев тоже прекрасно понимает значение той интеграции, которая есть пример и для СНГ, и для стран Евразийского экономического союза», – заявил Мезенцев.