Мезенцев назвал Союзное государство примером для СНГ и ЕАЭС
Союзное государства России и Белоруссии является примером для СНГ и ЕАЭС в плане развития интеграционных процессов. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала «Беларусь 1», комментируя события, связанные с проведением VII Всебелорусского народного собрания (ВНС).
«Для нас это было очень дорого, что Союзное государство в речи президента [Белоруссии Александра Лукашенко] отмечено по-особому в глубине масштаба и доброй оценке. [Секретарь СНГ Сергей] Лебедев тоже прекрасно понимает значение той интеграции, которая есть пример и для СНГ, и для стран Евразийского экономического союза», – заявил Мезенцев.
24 апреля в ходе выступления на ВНС Лукашенко заявил, что отношения России и Белоруссии являются образцом союза суверенных народов и эта модель имеет шансы на успех и расширение участников. При этом никакого насилия и поглощения не будет, подчеркнул он.
28 мая 2023 г. Лукашенко призвал Казахстан вступить в Союзное государство. Тогда Белорусский лидер пояснил, что в таком случае «будет ядерное оружие на всех».
На следующий день, 29 мая 2023 г., президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна не планирует вступать в Союзное государство, поскольку она и так является частью такого объединения, как Евразийский экономический союз. В ЕАЭС помимо России, Белоруссии и Казахстана также входят Армения и Киргизия.
В декабре 2022 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обвинения в том, что Россия якобы принуждает Армению присоединиться к Союзному государству, являются провокационными и не соответствуют действительности.