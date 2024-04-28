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Мезенцев назвал Союзное государство примером для СНГ и ЕАЭС

Ведомости

Союзное государства России и Белоруссии является примером для СНГ и ЕАЭС в плане развития интеграционных процессов. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала «Беларусь 1», комментируя события, связанные с проведением VII Всебелорусского народного собрания (ВНС).

«Для нас это было очень дорого, что Союзное государство в речи президента [Белоруссии Александра Лукашенко] отмечено по-особому в глубине масштаба и доброй оценке. [Секретарь СНГ Сергей] Лебедев тоже прекрасно понимает значение той интеграции, которая есть пример и для СНГ, и для стран Евразийского экономического союза», – заявил Мезенцев.

24 апреля в ходе выступления на ВНС Лукашенко заявил, что отношения России и Белоруссии являются образцом союза суверенных народов и эта модель имеет шансы на успех и расширение участников. При этом никакого насилия и поглощения не будет, подчеркнул он.

28 мая 2023 г. Лукашенко призвал Казахстан вступить в Союзное государство. Тогда Белорусский лидер пояснил, что в таком случае «будет ядерное оружие на всех».

На следующий день, 29 мая 2023 г., президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна не планирует вступать в Союзное государство, поскольку она и так является частью такого объединения, как Евразийский экономический союз. В ЕАЭС помимо России, Белоруссии и Казахстана также входят Армения и Киргизия.

В декабре 2022 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обвинения в том, что Россия якобы принуждает Армению присоединиться к Союзному государству, являются провокационными и не соответствуют действительности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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