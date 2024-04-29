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Telegram разблокировал чат-боты спецслужб Украины

Ведомости

Telegram восстановил доступ к чат-ботам, разработанным спецслужбами Украины для сбора информации о действиях российской армии, сообщает Reuters.

В частности, речь идет о чат-ботах службы безопасности Украины (СБУ), главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины и минцифры. По словам представителя Telegram, боты были «временно отключены из-за ложного срабатывания, но с тех пор были восстановлены».

29 апреля главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины сообщило о «необоснованной блокировке» ряда ботов ведомства в Telegram. «Это произошло в противоречие правилам и публичным заявлениям, которые руководство Telegram публично декларировало», – говорилось в сообщении.

24 апреля основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что Telegram банит аккаунты и ботов, которые собирают координаты для нанесения ударов или публикуют прямую личную информацию с призывами к насилию. Он также рассказал, что Telegram получает официальные письма от Apple по теме «общих новостных/пропагандистских каналов», которые указывают на то, что «некоторые изменения здесь могут быть неизбежны», по крайней мере для пользователей, получающих доступ к мессенджеру на iPhone с украинских SIM-карт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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