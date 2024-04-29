Telegram разблокировал чат-боты спецслужб Украины
Telegram восстановил доступ к чат-ботам, разработанным спецслужбами Украины для сбора информации о действиях российской армии, сообщает Reuters.
В частности, речь идет о чат-ботах службы безопасности Украины (СБУ), главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины и минцифры. По словам представителя Telegram, боты были «временно отключены из-за ложного срабатывания, но с тех пор были восстановлены».
29 апреля главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины сообщило о «необоснованной блокировке» ряда ботов ведомства в Telegram. «Это произошло в противоречие правилам и публичным заявлениям, которые руководство Telegram публично декларировало», – говорилось в сообщении.
24 апреля основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что Telegram банит аккаунты и ботов, которые собирают координаты для нанесения ударов или публикуют прямую личную информацию с призывами к насилию. Он также рассказал, что Telegram получает официальные письма от Apple по теме «общих новостных/пропагандистских каналов», которые указывают на то, что «некоторые изменения здесь могут быть неизбежны», по крайней мере для пользователей, получающих доступ к мессенджеру на iPhone с украинских SIM-карт.