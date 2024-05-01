Сенат США одобрил запрет на импорт российского низкообогащенного урана
Сенат США одобрил законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана из России, пишет Bloomberg.
Законопроект направлен на подписание президенту США Джо Байдену. Закон вступит в силу через 90 дней после его принятия. Ограничение будет действовать до 2040 г.
Согласно документу, допускаются временные исключения до января 2028 г. Министерство энергетики США сможет выдавать разрешения на импорт российского урана, если другие источники поставок отсутствуют. Ведомство должно предоставить конгрессу варианты замещения импорта урана из России.
12 декабря 2023 г. палата представителей США одобрила законопроект о запрете импорта низкообогащенного урана российского происхождения до 2040 г.
Член палаты представителей от Республиканской партии Кэти Макморрис-Роджерс указала на «опасную зависимость» США от российских поставок ядерного топлива. По ее словам, эту проблему усугубили боевые действия на Украине. Член палаты представителей от демократов Фрэнк Паллоне заявил, что запрет на импорт урана из РФ в сочетании с инвестициями в мощности США обеспечит частной промышленности в этой отрасли уверенность и стимул.
21 марта гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал не делить ядерную энергетику на «хорошую» и «плохую», тем самым политизируя ее.
По данным управления энергетической информации минэнерго США, большая часть урана, которая используется на заводах США, импортируется. Доля российского урана в 2022 г. составляла 12%. В 2023 г. США закупили у России уран на рекордные $1,2 млрд – максимальную сумму за все время ведения статистики.