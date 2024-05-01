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Сенат США одобрил запрет на импорт российского низкообогащенного урана

Ведомости

Сенат США одобрил законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана из России, пишет Bloomberg.

Законопроект направлен на подписание президенту США Джо Байдену. Закон вступит в силу через 90 дней после его принятия. Ограничение будет действовать до 2040 г.

Согласно документу, допускаются временные исключения до января 2028 г. Министерство энергетики США сможет выдавать разрешения на импорт российского урана, если другие источники поставок отсутствуют. Ведомство должно предоставить конгрессу варианты замещения импорта урана из России.

12 декабря 2023 г. палата представителей США одобрила законопроект о запрете импорта низкообогащенного урана российского происхождения до 2040 г.

Член палаты представителей от Республиканской партии Кэти Макморрис-Роджерс указала на «опасную зависимость» США от российских поставок ядерного топлива. По ее словам, эту проблему усугубили боевые действия на Украине. Член палаты представителей от демократов Фрэнк Паллоне заявил, что запрет на импорт урана из РФ в сочетании с инвестициями в мощности США обеспечит частной промышленности в этой отрасли уверенность и стимул.

21 марта гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал не делить ядерную энергетику на «хорошую» и «плохую», тем самым политизируя ее.

По данным управления энергетической информации минэнерго США, большая часть урана, которая используется на заводах США, импортируется. Доля российского урана в 2022 г. составляла 12%. В 2023 г. США закупили у России уран на рекордные $1,2 млрд – максимальную сумму за все время ведения статистики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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