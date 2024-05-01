Сенат США одобрил запрет на импорт российского низкообогащенного урана

Член палаты представителей от Республиканской партии Кэти Макморрис-Роджерс указала на «опасную зависимость» США от российских поставок ядерного топлива. По ее словам, эту проблему усугубили боевые действия на Украине. Член палаты представителей от демократов Фрэнк Паллоне заявил, что запрет на импорт урана из РФ в сочетании с инвестициями в мощности США обеспечит частной промышленности в этой отрасли уверенность и стимул.