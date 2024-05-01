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Конгресс США: поставщики не желают заключать долгосрочные контракты о помощи ВСУ

Ведомости

Подрядчики не желают заключать многолетние контракты с минобороны США по фиксированным ценам для восполнения поставляемых из запасов Пентагона вооружений Украине, следует из отчета Контрольно-финансового управления конгресса GAO (Government Accountability Office).

Согласно документу, военные ведомства США заключили или планируют заключить долгосрочные контракты на закупку пяти типов вооружений для поставок Украине. Часть поставщиков не хотят подписывать долгосрочные соглашения.

Минобороны США также выявило многочисленные проблемы в цепочках поставок. Преимущественно это давние проблемы, усугубленные пандемией COVID-19, высоким спросом со стороны Украины и прочими факторами. Время ожидания, связанное с поставками деталей и сырья от поставщиков, сказывается на многих программах вооружений. Для борьбы с этим ведомство намерено воспользоваться частью из $25 млрд, которые были выделены конгрессом США на расширение производственных мощностей оборонно-промышленной базы.

«По состоянию на 31 декабря 2023 г. минобороны израсходовало более 70% этих средств – более $18 млрд. Более $16 млрд было выделено на закупку вооружений и расширение производственной базы, а оставшаяся сумма была направлена на возмещение транспортных и логистических расходов», – говорится в отчете.

24 апреля президент США Джо Байден подписал ранее утвержденный конгрессом пакет законов об оказании военной помощи иностранным союзникам Вашингтона, включая Украину. Законопроект подразумевает дополнительное финансирование Украины в размере почти $61 млрд. Больше трети этой суммы – $23,2 млрд – пойдут на пополнение арсенала США.

Принятие законопроекта затянулось на несколько месяцев из-за возражений республиканцев в палате представителей.

В Кремле заявили, что выделение новой помощи Украине принципиально не изменит ситуацию на поле боя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также выразил мнение, что дополнительное финансирование лишь приведет к новым жертвам среди украинцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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