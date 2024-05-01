Конгресс США: поставщики не желают заключать долгосрочные контракты о помощи ВСУ

Минобороны США также выявило многочисленные проблемы в цепочках поставок. Преимущественно это давние проблемы, усугубленные пандемией COVID-19, высоким спросом со стороны Украины и прочими факторами. Время ожидания, связанное с поставками деталей и сырья от поставщиков, сказывается на многих программах вооружений. Для борьбы с этим ведомство намерено воспользоваться частью из $25 млрд, которые были выделены конгрессом США на расширение производственных мощностей оборонно-промышленной базы.