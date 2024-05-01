Конгресс США: поставщики не желают заключать долгосрочные контракты о помощи ВСУ
Подрядчики не желают заключать многолетние контракты с минобороны США по фиксированным ценам для восполнения поставляемых из запасов Пентагона вооружений Украине, следует из отчета Контрольно-финансового управления конгресса GAO (Government Accountability Office).
Согласно документу, военные ведомства США заключили или планируют заключить долгосрочные контракты на закупку пяти типов вооружений для поставок Украине. Часть поставщиков не хотят подписывать долгосрочные соглашения.
Минобороны США также выявило многочисленные проблемы в цепочках поставок. Преимущественно это давние проблемы, усугубленные пандемией COVID-19, высоким спросом со стороны Украины и прочими факторами. Время ожидания, связанное с поставками деталей и сырья от поставщиков, сказывается на многих программах вооружений. Для борьбы с этим ведомство намерено воспользоваться частью из $25 млрд, которые были выделены конгрессом США на расширение производственных мощностей оборонно-промышленной базы.
«По состоянию на 31 декабря 2023 г. минобороны израсходовало более 70% этих средств – более $18 млрд. Более $16 млрд было выделено на закупку вооружений и расширение производственной базы, а оставшаяся сумма была направлена на возмещение транспортных и логистических расходов», – говорится в отчете.
24 апреля президент США Джо Байден подписал ранее утвержденный конгрессом пакет законов об оказании военной помощи иностранным союзникам Вашингтона, включая Украину. Законопроект подразумевает дополнительное финансирование Украины в размере почти $61 млрд. Больше трети этой суммы – $23,2 млрд – пойдут на пополнение арсенала США.
Принятие законопроекта затянулось на несколько месяцев из-за возражений республиканцев в палате представителей.
В Кремле заявили, что выделение новой помощи Украине принципиально не изменит ситуацию на поле боя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также выразил мнение, что дополнительное финансирование лишь приведет к новым жертвам среди украинцев.