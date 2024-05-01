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Медведев: у России есть все необходимое для победы

Ведомости

У России есть необходимый технологический потенциал, рабочий опыт, стойкость и сила, верность Отечеству, глубокая историческая память и грамотно поставленные цели для победы, заявил зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, российские заводы в настоящее время выпускают вооружение, перед которым «трепещут» враги. При этом оружие производится не вместо, а вместе со всем необходимым стране для благополучной жизни.

«Победа будет за нами», – подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза РФ также поздравил россиян с 1 мая. Свой пост во «ВКонтакте» Медведев сопроводил изображением советского агитационного плаката, на котором вместо Адольфа Гитлера изображен президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно отчету Контрольно-финансового управления конгресса GAO (Government Accountability Office), подрядчики не желают заключать многолетние контракты с минобороны США по фиксированным ценам для восполнения запасов Пентагона для последующих поставок ВСУ.

24 апреля президент США Джо Байден подписал ранее утвержденный конгрессом пакет законов об оказании военной помощи иностранным союзникам Вашингтона, включая Украину. Законопроект подразумевает дополнительное финансирование Украины в размере почти $61 млрд. Больше трети этой суммы – $23,2 млрд – пойдут на пополнение арсенала США.

В Кремле заявили, что выделение новой помощи Украине принципиально не изменит ситуацию на поле боя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также выразил мнение, что дополнительное финансирование лишь приведет к новым жертвам среди украинцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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