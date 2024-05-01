Медведев: у России есть все необходимое для победы
У России есть необходимый технологический потенциал, рабочий опыт, стойкость и сила, верность Отечеству, глубокая историческая память и грамотно поставленные цели для победы, заявил зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, российские заводы в настоящее время выпускают вооружение, перед которым «трепещут» враги. При этом оружие производится не вместо, а вместе со всем необходимым стране для благополучной жизни.
«Победа будет за нами», – подчеркнул Медведев.
Зампред Совбеза РФ также поздравил россиян с 1 мая. Свой пост во «ВКонтакте» Медведев сопроводил изображением советского агитационного плаката, на котором вместо Адольфа Гитлера изображен президент Украины Владимир Зеленский.
Согласно отчету Контрольно-финансового управления конгресса GAO (Government Accountability Office), подрядчики не желают заключать многолетние контракты с минобороны США по фиксированным ценам для восполнения запасов Пентагона для последующих поставок ВСУ.
24 апреля президент США Джо Байден подписал ранее утвержденный конгрессом пакет законов об оказании военной помощи иностранным союзникам Вашингтона, включая Украину. Законопроект подразумевает дополнительное финансирование Украины в размере почти $61 млрд. Больше трети этой суммы – $23,2 млрд – пойдут на пополнение арсенала США.
В Кремле заявили, что выделение новой помощи Украине принципиально не изменит ситуацию на поле боя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также выразил мнение, что дополнительное финансирование лишь приведет к новым жертвам среди украинцев.