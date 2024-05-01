Захарова осудила идею привлечения женщин к разминированию на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала «новостями психбольницы» заявление министра экономики Украины Юлии Свириденко о желании украинских властей обеспечить активное участие женщин в процессе разминирования.
«Интересно, умерших она уже посчитала: а вдруг там женщин меньше половины?» – уточнила дипломат.
30 апреля Свириденко во время встречи с послом Канады по делам женщин, мира и безопасности Жаклин О'Нил заявила, что власти Украины хотят обеспечить участие женщин в разминировании. Инициативу министр оправдала гендерным равенством.
По ее словам, привлечение женщин поспособствует повышению оперативности и эффективности разминирования. В настоящее время средний уровень участия женщин среди всех государственных и негосударственных операторов противоминной деятельности на Украине составляет около 30%, власти стремятся увеличить этот показатель.
28 апреля газета The Washington Post со ссылкой на украинского чиновника сообщила, что оценки предполагаемых потерь вооруженных сил Украины (ВСУ), которые озвучил президент страны Владимир Зеленский в феврале, могут быть существенно занижены.
Собеседник издания уточнил, что власти Украины долгое время не хотели раскрывать данные о потерях и могли занизить их, поскольку разглашение может иметь негативные последствия для усилий по комплектованию личным составом и мобилизации.
25 февраля Зеленский озвучил потери ВСУ за два года конфликта. По его словам, якобы погибла 31 000 украинских военных. При этом он не стал раскрывать количество раненых, потому что тогда, по его словам, «Россия будет знать, сколько людей ушло с поля боя». Он также заявил, что при победе России Украина перестанет существовать.
20 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ только в ходе контрнаступления в 2023 г. составили свыше 166 000 военнослужащих, более 800 танков, почти 2400 боевых бронированных машин.