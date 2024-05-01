Республиканцы запускают процедуру отстранения спикера-однопартийца Джонсона
Двое республиканцев Марджори Тейлор-Грин и Томас Мэсси объявили о запуске отстранения от должности спикера палаты представителей США и своего однопартийца Майка Джонсона. Об этом они сообщили в ходе пресс-конференции на Капитолийском холме.
«На следующей неделе я собираюсь дать ход этому ходатайству об отстранении [Джонсона от должности]. Я абсолютно [уверена, что] сделаю это», – сказала член палаты представителей США Тейлор-Грин (цитата по ТАСС).
Ее слова подтвердил Мэсси. Он заявил, что Джонсону следует уйти в отставку, поскольку «он знает, что последует на следующей неделе».
О планах начать отстранение Джонсона стало известно после того, как спикер анонсировал внесение на рассмотрение инициатив по помощи Украине, Израилю и Тайваню. 20 апреля палата представителей США приняла законопроект о дополнительном финансировании для Украины в размере почти $61 млрд. В тот же день нижней палатой конгресса было одобрено выделение помощи Израилю и Тайваню.
Законы были подписаны президентом США Джо Байденом 24 апреля. Закон подразумевает дополнительное финансирование Украины в размере почти $61 млрд, конфискацию замороженных активов России для передачи их Киеву. Reuters со ссылкой на официальных представителей США писал, что пакет помощи будет включать зенитные ракеты, 155-миллиметровые снаряды, бронемашины типа «Брэдли» и ракеты (ATACMS) для поражения целей глубоко в тылу.