Республиканцы запускают процедуру отстранения спикера-однопартийца Джонсона

О планах начать отстранение Джонсона стало известно после того, как спикер анонсировал внесение на рассмотрение инициатив по помощи Украине, Израилю и Тайваню. 20 апреля палата представителей США приняла законопроект о дополнительном финансировании для Украины в размере почти $61 млрд. В тот же день нижней палатой конгресса было одобрено выделение помощи Израилю и Тайваню.