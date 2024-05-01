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Республиканцы запускают процедуру отстранения спикера-однопартийца Джонсона

Ведомости

Двое республиканцев Марджори Тейлор-Грин и Томас Мэсси объявили о запуске отстранения от должности спикера палаты представителей США и своего однопартийца Майка Джонсона. Об этом они сообщили в ходе пресс-конференции на Капитолийском холме.

«На следующей неделе я собираюсь дать ход этому ходатайству об отстранении [Джонсона от должности]. Я абсолютно [уверена, что] сделаю это», – сказала член палаты представителей США Тейлор-Грин (цитата по ТАСС). 

Ее слова подтвердил Мэсси. Он заявил, что Джонсону следует уйти в отставку, поскольку «он знает, что последует на следующей неделе».

О планах начать отстранение Джонсона стало известно после того, как спикер анонсировал внесение на рассмотрение инициатив по помощи Украине, Израилю и Тайваню. 20 апреля палата представителей США приняла законопроект о дополнительном финансировании для Украины в размере почти $61 млрд. В тот же день нижней палатой конгресса было одобрено выделение помощи Израилю и Тайваню.

Законы были подписаны президентом США Джо Байденом 24 апреля. Закон подразумевает дополнительное финансирование Украины в размере почти $61 млрд, конфискацию замороженных активов России для передачи их Киеву. Reuters со ссылкой на официальных представителей США писал, что пакет помощи будет включать зенитные ракеты, 155-миллиметровые снаряды, бронемашины типа «Брэдли» и ракеты (ATACMS) для поражения целей глубоко в тылу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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