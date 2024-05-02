Фицо отметил необходимость выработки инициативы по достижению мира на Украине
Евросоюзу (ЕС) необходимо выработать инициативу по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на конференции «20 лет членства Словакии в ЕС – вызовы и возможности», пишет агентство TASR.
По его словам, Евросоюз не проявляет активность по вопросу организации переговоров о скорейшем урегулировании конфликта.
«В европейском деле мир должен быть на первом месте, так как ЕС возник как проект мира», – подчеркнул Фицо.
Премьер-министр Словакии поддержал реализацию планов Украины по вступлению в Евросоюз. При этом он признал, что это будет долгий путь.
24 апреля еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан сообщил, что вступление Украины в ЕС потребует увеличения бюджета сообщества на 20%, или на 200 млрд евро, за семилетний период. Он отметил, что эта сумма соответствует 0,2% европейского ВВП.
Серьезной проблемой станет подготовка к приему Украины в Евросоюз. Еврокомиссар уточнил, что не ожидает скорого присоединения Украины к сообществу. Вступление Украины до начала следующего семилетнего бюджетного плана в 2028 г. он назвал нереалистичным. Все страны – кандидаты на вступление в Евросоюз должны выполнить требования по реформам.
22 февраля председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассказала о приостановке переговоров о вступлении Украины в ЕС до выборов в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня 2024 г.
14 декабря 2023 г. Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. 8 ноября 2023 г. ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Грузией по членству, а Грузии – дать статус кандидата, который уже был у первых двух стран с 23 июня 2022 г.
В Кремле сочли решение начать переговоры с Киевом политизированным, отметив, что страна не соответствует критериям вступления в ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также допустил, что присоединение Украины и Молдавии может дестабилизировать ЕС, а сами переговоры могут продлиться годами и десятилетиями.