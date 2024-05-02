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Фицо отметил необходимость выработки инициативы по достижению мира на Украине

Ведомости

Евросоюзу (ЕС) необходимо выработать инициативу по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на конференции «20 лет членства Словакии в ЕС – вызовы и возможности», пишет агентство TASR.

По его словам, Евросоюз не проявляет активность по вопросу организации переговоров о скорейшем урегулировании конфликта.

«В европейском деле мир должен быть на первом месте, так как ЕС возник как проект мира», – подчеркнул Фицо.

Премьер-министр Словакии поддержал реализацию планов Украины по вступлению в Евросоюз. При этом он признал, что это будет долгий путь.

24 апреля еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан сообщил, что вступление Украины в ЕС потребует увеличения бюджета сообщества на 20%, или на 200 млрд евро, за семилетний период. Он отметил, что эта сумма соответствует 0,2% европейского ВВП.

Серьезной проблемой станет подготовка к приему Украины в Евросоюз. Еврокомиссар уточнил, что не ожидает скорого присоединения Украины к сообществу. Вступление Украины до начала следующего семилетнего бюджетного плана в 2028 г. он назвал нереалистичным. Все страны – кандидаты на вступление в Евросоюз должны выполнить требования по реформам.

22 февраля председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассказала о приостановке переговоров о вступлении Украины в ЕС до выборов в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня 2024 г.

14 декабря 2023 г. Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. 8 ноября 2023 г. ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Грузией по членству, а Грузии – дать статус кандидата, который уже был у первых двух стран с 23 июня 2022 г.

В Кремле сочли решение начать переговоры с Киевом политизированным, отметив, что страна не соответствует критериям вступления в ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также допустил, что присоединение Украины и Молдавии может дестабилизировать ЕС, а сами переговоры могут продлиться годами и десятилетиями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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