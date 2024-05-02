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МИД Киргизии рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Россию

Ведомости

Министерство иностранных дел Киргизии рекомендовало соотечественникам временно воздержаться от поездок в Россию. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Министерство вновь рекомендует согражданам, не имеющим веских оснований для выезда в Российскую Федерацию, временно воздержаться от поездки на ее территорию до снятия ранее введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу, а при необходимости выезда заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в Российскую Федерацию», – сказано в сообщении.

В конце апреля МИД Таджикистана рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Россию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином назвал временными принятые в последнее время меры в отношении прибывающих в страну иностранных граждан и связал их с терактом в «Крокус сити холле». Министры согласились, что необходимо бережно относиться к «проверенным временем российско-таджикистанским отношениям стратегического партнерства и союзничества, сохранению и укреплению их позитивной динамики».

Теракт в подмосковном городе Красногорск произошел вечером 22 марта в здании «Крокус сити холла». Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате теракта погибли 145 человек. В числе задержанных были граждане Таджикистана. Мухриддин ранее комментировал теракт и подчеркивал, что акты терроризма не могут ассоциироваться с какой-либо национальностью или этнической группой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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