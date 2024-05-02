МИД Киргизии рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Россию

В конце апреля МИД Таджикистана рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Россию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином назвал временными принятые в последнее время меры в отношении прибывающих в страну иностранных граждан и связал их с терактом в «Крокус сити холле». Министры согласились, что необходимо бережно относиться к «проверенным временем российско-таджикистанским отношениям стратегического партнерства и союзничества, сохранению и укреплению их позитивной динамики».