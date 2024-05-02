МИД Киргизии рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Россию
Министерство иностранных дел Киргизии рекомендовало соотечественникам временно воздержаться от поездок в Россию. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
«Министерство вновь рекомендует согражданам, не имеющим веских оснований для выезда в Российскую Федерацию, временно воздержаться от поездки на ее территорию до снятия ранее введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу, а при необходимости выезда заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в Российскую Федерацию», – сказано в сообщении.
В конце апреля МИД Таджикистана рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Россию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином назвал временными принятые в последнее время меры в отношении прибывающих в страну иностранных граждан и связал их с терактом в «Крокус сити холле». Министры согласились, что необходимо бережно относиться к «проверенным временем российско-таджикистанским отношениям стратегического партнерства и союзничества, сохранению и укреплению их позитивной динамики».
Теракт в подмосковном городе Красногорск произошел вечером 22 марта в здании «Крокус сити холла». Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате теракта погибли 145 человек. В числе задержанных были граждане Таджикистана. Мухриддин ранее комментировал теракт и подчеркивал, что акты терроризма не могут ассоциироваться с какой-либо национальностью или этнической группой.