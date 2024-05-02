«Хамас» договорился с Катаром довести до конца переговоры о перемирии в Газе
Глава радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаил Хания в ходе телефонного разговора с главой правительства и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани договорился довести до логического завершения переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, сообщается в Telegram-канале движения.
Отмечается, что глава «Хамаса» высоко оценил роль Катара как посредника в переговорном процессе, отметив позитивный настрой группировки при изучении переданной ему недавно инициативы о прекращении огня в анклаве.
1 мая госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху усилия по предотвращению распространения конфликта в секторе Газа и достижению «прочного и устойчивого мира» в регионе.
Блинкен уточнил, что позиция США по поводу операции в Рафахе осталась неизменной.
Нетаньяху отметил, что не намерен соглашаться на завершение операции против радикальной палестинской группировки «Хамас» и отказываться от операции в городе Рафахе на юге сектора Газа. Премьер-министр Израиля заверил, что не примет предложение об окончании военной операции в секторе Газа в качестве одного из условий соглашения по заложникам.
19 апреля Блинкен сообщил, что США не могут поддержать операцию Израиля в Рафахе. По мнению госсекретаря США, Израиль может достичь цели в секторе Газа другими способами.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 34 000 человек.