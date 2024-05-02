Директор нацразведки США заявила о готовности России к переговорам по Украине
Россия указывает на готовность к переговорам по урегулированию украинского кризиса с Соединенными Штатами и Украиной, но не к существенным уступкам, заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил сената конгресса США, трансляцию которых ведет агентство Reuters.
По ее словам, президент России Владимир Путин на протяжении месяцев указывает на готовность вступить в переговоры с Киевом и Вашингтоном относительно будущего Украины, но без признаков, что он готов к значительным уступкам. Хейнс также заметила, что Россия использует на Украине «все более агрессивную тактику», включая удары по украинской электрической инфраструктуре, призванные убедить Киев в том, что продолжение боевых действий лишь увеличит ущерб страны.
2 мая в пресс-службе посольства России в Берне сообщили, что проведение конференции в Швейцарии нацелено на продавливание формулы мира Украины. Посольство отметило, что без участия России говорить о запуске мирного процесса по Украине не имеет никакого смысла.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не ждет результатов от саммита в Швейцарии по Украине без участия РФ. Песков также упомянул, что позиция России относительно переговоров хорошо известна. По мнению пресс-секретаря, она последовательна, абсолютно прозрачна и неоднократно повторялась и подтверждалась президентом России Владимиром Путиным.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил диалог с Россией после конференции в Швейцарии. В интервью изданию Foreign Policy он заявил, что Россия может быть частью переговоров. По его словам, «нельзя закончить войну без обеих сторон».
Саммит в Швейцарии пройдет 15-16 июня. По просьбе Украины на саммит приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств «со всего мира». В их число входят представители стран G7, G20, БРИКС, «множества других стран со всех континентов», а также члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Приглашения также направлены патриарху Константинопольскому и в Ватикан. Конференция будет основана «на обсуждениях, состоявшихся в последние месяцы, в частности, украинской формулы мира и других мирных предложений, основанных на Уставе ООН и ключевых принципах международного права».