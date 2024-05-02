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В ГД назвали идеи Макрона об отправке войск на Украину обреченными на провал

Ведомости

Идея президента Франции Эммануэля Макрона по отправке войск на Украину обречена на провал, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. 

По словам парламентария, Украина как государство не представляет интереса для Запада, но необходима им «как плацдарм и предлог, чтобы ослабить Россию, украсть ее ресурсы и потом разделить по кускам».

«Ничего у них не выйдет. Затея Макрона обречена на провал. Россия технологически и морально готова дать отпор любому агрессору, на каком бы языке он не изъяснялся», – сказал Шеремет (цитата по «РИА Новости»). 

Депутат также добавил, что у России есть возможности достать врага в любой точке планеты, не оставив ему никаких шансов. 

2 мая Макрон в интервью The Economist заявил, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Отвечая на вопрос о поддержке другими странами Франции в этом вопросе, Макрон отметил, что «никогда не следует заниматься политической фантастикой». В то же время он призвал не исключать «априори» такой сценарий, поскольку цель состоит в том, чтобы не дать России победить на Украине.

Это не первое подобное заявление главы Франции. 26 февраля, выступая на пресс-конференции по итогам конференции в поддержку Украины в Париже, Макрон не исключил возможную отправку западных войск на Украину в будущем, подчеркнув, что поражение России в конфликте «необходимо для безопасности и стабильности в Европе». При этом французский лидер отметил, что единого мнения среди союзников по этому вопросу нет.

Комментируя высказывания Макрона, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выступления президента Франции на тему возможной отправки войск на Украину «как-то связаны с днями недели».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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