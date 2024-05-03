МИД РФ заявило о многочисленных нарушениях прав человека в США
Реальная ситуация в США далека от международных стандартов в области прав человека: в стране «процветают расизм и полицейский произвол», а также нарушается избирательное право. Об этом говорится в заявлении МИД России.
В МИД заявили, что в США не решена проблема с бездомными, а иммигранты и заключенные (в том числе, несовершеннолетние) сталкиваются «с постоянными притеснениями свобод». Кроме того, национальные меньшинства становятся жертвами дискриминации и социального неравенства, а журналисты не чувствуют себя в безопасности и становятся жертвами нападений. В МИД также подчеркнули, что планы американских властей по закрытию специзолятора «Гуантанамо» по-прежнему не реализованы.
Кроме того, в заявлении указано об отсутствии привлечения к ответственности за систематические нарушения прав человека «в тайной системе содержания под стражей под управлением ЦРУ». Речь о насильственных исчезновениях, пытках и других видах жестокого обращения.
«Неспособность американского правительства защитить людей от постоянного насилия с применением огнестрельного оружия продолжает нарушать их права, в том числе право на жизнь, личную безопасность и свободу от дискриминации. В 2020 г. от насилия с применением огнестрельного оружия погибло не менее 44 000 человек», – добавили в МИД.
В заявлении также приводятся данные ноябрьского доклада комитета ООН по правам человека, в котором отмечается «отсутствие позитивных сдвигов в устранении существенных изъянов в системе уголовного правосудия». Подчеркиваются серьезные нарушения избирательных прав, прав на невмешательство в личную жизнь, свободу выражения мнения, свободу мирных собраний и ассоциаций.
Ранее МИД РФ назвал плачевной ситуацию со свободой СМИ на Западе, поскольку так называемые демократические государства уничтожают любые «очаги инакомыслия».