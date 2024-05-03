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МИД РФ заявило о многочисленных нарушениях прав человека в США

Ведомости

Реальная ситуация в США далека от международных стандартов в области прав человека: в стране «процветают расизм и полицейский произвол», а также нарушается избирательное право. Об этом говорится в заявлении МИД России.

В МИД заявили, что в США не решена проблема с бездомными, а иммигранты и заключенные (в том числе, несовершеннолетние) сталкиваются «с постоянными притеснениями свобод». Кроме того, национальные меньшинства становятся жертвами дискриминации и социального неравенства, а журналисты не чувствуют себя в безопасности и становятся жертвами нападений. В МИД также подчеркнули, что планы американских властей по закрытию специзолятора «Гуантанамо» по-прежнему не реализованы.

Кроме того, в заявлении указано об отсутствии привлечения к ответственности за систематические нарушения прав человека «в тайной системе содержания под стражей под управлением ЦРУ». Речь о насильственных исчезновениях, пытках и других видах жестокого обращения.

«Неспособность американского правительства защитить людей от постоянного насилия с применением огнестрельного оружия продолжает нарушать их права, в том числе право на жизнь, личную безопасность и свободу от дискриминации. В 2020 г. от насилия с применением огнестрельного оружия погибло не менее 44 000 человек», – добавили в МИД.

В заявлении также приводятся данные ноябрьского доклада комитета ООН по правам человека, в котором отмечается «отсутствие позитивных сдвигов в устранении существенных изъянов в системе уголовного правосудия». Подчеркиваются серьезные нарушения избирательных прав, прав на невмешательство в личную жизнь, свободу выражения мнения, свободу мирных собраний и ассоциаций.

Ранее МИД РФ назвал плачевной ситуацию со свободой СМИ на Западе, поскольку так называемые демократические государства уничтожают любые «очаги инакомыслия».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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