МИД РФ заявило о многочисленных нарушениях прав человека в США

В МИД заявили, что в США не решена проблема с бездомными, а иммигранты и заключенные (в том числе, несовершеннолетние) сталкиваются «с постоянными притеснениями свобод». Кроме того, национальные меньшинства становятся жертвами дискриминации и социального неравенства, а журналисты не чувствуют себя в безопасности и становятся жертвами нападений. В МИД также подчеркнули, что планы американских властей по закрытию специзолятора «Гуантанамо» по-прежнему не реализованы.