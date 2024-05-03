Пентагон: Китай нарушил монополию США в технологиях поражения дальних целей

В 2023 г. КНР запустила в космос первый и единственный спутник с радиолокационной станцией с синтезированной апертурой под названием Ludi Tance-4, напомнило издание. Радар обеспечивает постоянную съемку, даже сквозь облака и в ночное время. По данным Китая, спутник предназначен для гражданских целей.