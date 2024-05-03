Пентагон: Китай нарушил монополию США в технологиях поражения дальних целей
Китай нарушил монополию США в технологиях поражения мобильных целей на очень большом расстоянии. Об этом сообщило издание Defence one со ссылкой на заместителя начальника космических операций по разведке Грега Ганьона.
«Народно-освободительная армия Китая (НОАК) быстро продвинулась в космосе так, что мало кто может это оценить», – заявил Ганьон.
По словам Ганьона, за последние два года Китай запустил более 400 спутников дистанционного зондирования, половина из которых предназначены для проведения разведки «в западной части Тихого океана и по всему миру».
Китайские спутники, отметил он, спроектированы с разветвленной архитектурой и с большим количеством аппаратов, из-за чего они устойчивы к атакам.
В 2023 г. КНР запустила в космос первый и единственный спутник с радиолокационной станцией с синтезированной апертурой под названием Ludi Tance-4, напомнило издание. Радар обеспечивает постоянную съемку, даже сквозь облака и в ночное время. По данным Китая, спутник предназначен для гражданских целей.
В апреле Россия заблокировала подготовленный США и Японией проект резолюции ООН о неразмещении ядерного и другого оружия массового поражения в космосе. Российская сторона воспользовалась своим правом вето как постоянного члена СБ ООН, в то время как все остальные постоянные и непостоянные члены проголосовали за американо-японскую резолюцию. КНР при голосовании воздержалась.