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Пентагон: Китай нарушил монополию США в технологиях поражения дальних целей

Ведомости

Китай нарушил монополию США в технологиях поражения мобильных целей на очень большом расстоянии. Об этом сообщило издание Defence one со ссылкой на заместителя начальника космических операций по разведке Грега Ганьона.

«Народно-освободительная армия Китая (НОАК) быстро продвинулась в космосе так, что мало кто может это оценить», – заявил Ганьон.

По словам Ганьона, за последние два года Китай запустил более 400 спутников дистанционного зондирования, половина из которых предназначены для проведения разведки «в западной части Тихого океана и по всему миру».

Китайские спутники, отметил он, спроектированы с разветвленной архитектурой и с большим количеством аппаратов, из-за чего они устойчивы к атакам.

В 2023 г. КНР запустила в космос первый и единственный спутник с радиолокационной станцией с синтезированной апертурой под названием Ludi Tance-4, напомнило издание. Радар обеспечивает постоянную съемку, даже сквозь облака и в ночное время. По данным Китая, спутник предназначен для гражданских целей.

В апреле Россия заблокировала подготовленный США и Японией проект резолюции ООН о неразмещении ядерного и другого оружия массового поражения в космосе. Российская сторона воспользовалась своим правом вето как постоянного члена СБ ООН, в то время как все остальные постоянные и непостоянные члены проголосовали за американо-японскую резолюцию. КНР при голосовании воздержалась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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