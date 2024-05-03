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В Латвии возбудили дело за возложение цветов на месте снесенного памятника

Ведомости

Полиция в Латвии возбудила уголовное дело против мужчины, который возложил гвоздики к месту демонтированного памятника советским воинам – освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков в городе Резекне, сообщает портал Delfi.

В период с 15 марта по 14 апреля мужчина трижды приносил цветы к советскому памятнику, известному как «Алеша». В связи с этим был инициирован административный процесс, который после установления личности, допроса и выяснения мотивов переквалифицировали в уголовный за «оправдание военных преступлений».

Полиция Латвии напомнила, что в День Победы 9 мая в республике не допускаются публичные праздничные мероприятия, собрания, шествия и пикеты, которые якобы противоречат интересам национальной безопасности, раскалывают общество, искажают историю и ставят под сомнение солидарность с украинским народом.

«Ситуация с безопасностью и общественным порядком на всей территории Латвии будет контролироваться службами в усиленном режиме», – говорится в сообщении.

Правоохранители также призывали граждан критически относиться к «провокационным заявлениям в СМИ» и не реагировать на призывы возлагать цветы к местам сноса «памятников оккупации» в разных городах.

13 февраля МВД России объявило в розыск латвийских министра юстиции Инесе Либиню-Эгнере, министра финансов Арвилса Ашераденса и министра земледелия Армандса Краузе. Их карточки появились в розыскной базе ведомства. Латвийские министры объявлены в розыск по уголовной статье, конкретная статья в базе не приводится.

В тот же день МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас, госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа и министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Каллас и Петеркоп объявлены МВД России в розыск за уничтожение памятников советским воинам.

12 мая 2022 г. парламент Латвии принял закон, который приостанавливает действие договора Латвии и России о мемориальных сооружениях и памятниках. На следующий день Рижская дума проголосовала за снос памятника Освободителям в Риге. Демонтаж начался 23 августа 2022 г. В тот же день СК России завел уголовное дело по ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, памятников и других мемориальных сооружений).

В сентябре 2022 г. президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не сможет понять и принять снос памятников советским воинам. Он отметил, что смотрит на демонтаж памятников в ряде стран Европы с болью в сердце. Такие действия российский лидер охарактеризовал как циничное предательство своих предков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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