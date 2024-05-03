В Латвии возбудили дело за возложение цветов на месте снесенного памятника

12 мая 2022 г. парламент Латвии принял закон, который приостанавливает действие договора Латвии и России о мемориальных сооружениях и памятниках. На следующий день Рижская дума проголосовала за снос памятника Освободителям в Риге. Демонтаж начался 23 августа 2022 г. В тот же день СК России завел уголовное дело по ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, памятников и других мемориальных сооружений).