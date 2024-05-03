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NYT: в США ожидают успехов России на Украине в преддверии Дня Победы

Ведомости

Конфиденциальная военная оценка США пришла к выводу, что Россия продолжит добиваться «незначительных успехов» на Украине в преддверии Дня Победы 9 мая. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

При этом источник издания считает, что «украинские военные не потерпят полного краха вдоль линии фронта», несмотря на острую нехватку боеприпасов. Аналитики внутри и за пределами правительства США говорят, что, вероятно, в лучшем случае, по окончании лета, а в худшем – 2024 г. Украина сможет стабилизировать свои линии фронта с помощью нового вливания помощи. Ситуация осложняется тем, что не все обещанное оружие доступно «немедленно».

3 мая министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют по 1000 человек. Он также отметил, что за год потери ВСУ превысили 111 000 человек. Для восполнения людских резервов Киев ужесточает мобилизацию, чтобы в дальнейшем получать финансовую и военную помощь от западных стран.

11 апреля Верховная рада Украины приняла пакет законопроектов об ужесточении правил мобилизации. 16 апреля закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Основное содержание документа – ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение. Закон предусматривает передачу судам права принятия решений об арестах счетов и введения других имущественных ограничений для уклонистов, расширяет перечень граждан, подлежащих призыву и др. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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