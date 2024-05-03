NYT: в США ожидают успехов России на Украине в преддверии Дня Победы

При этом источник издания считает, что «украинские военные не потерпят полного краха вдоль линии фронта», несмотря на острую нехватку боеприпасов. Аналитики внутри и за пределами правительства США говорят, что, вероятно, в лучшем случае, по окончании лета, а в худшем – 2024 г. Украина сможет стабилизировать свои линии фронта с помощью нового вливания помощи. Ситуация осложняется тем, что не все обещанное оружие доступно «немедленно».