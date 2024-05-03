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«РИА Новости»: военнослужащие США в Нигере «объявили повышенную готовность»

Ведомости

Американские военнослужащие в Нигере объявили повышенную готовность после размещения на одной с ними базе российских сил. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах Нигера.

Источник сообщает, что военнослужащие России разместились на 101 авиабазе. Там же, кроме американцев, служат 150 итальянских военных и около 100 немецких. Они, по словам источника, «ведут себя спокойно», в отличие от военнослужащих США, которые «объявили повышенную боевую готовность, постоянно ходят в касках и бронежилетах и крайне нервно себя ведут».

Ранее Кремль прокомментировал сообщения СМИ о российских силах в Нигере. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия всесторонне развивает сотрудничество со странами Африки, включая оборонную область, что отвечает взаимным интересам государств.

До этого «РИА Новости» и Reuters сообщали, что российские силы прибыли на авиабазу 101 в Нигере, где размещены американские войска. В Пентагоне заявили, что россияне разместились на базе несколько недель назад. По утверждению американского военного ведомства, они не имеют доступа к военным, помещениям и оборудованию США.

Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя минобороны США сообщал, что российский персонал использует отдельный ангар и «не смешивается» с американскими силами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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