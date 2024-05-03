«РИА Новости»: военнослужащие США в Нигере «объявили повышенную готовность»
Американские военнослужащие в Нигере объявили повышенную готовность после размещения на одной с ними базе российских сил. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах Нигера.
Источник сообщает, что военнослужащие России разместились на 101 авиабазе. Там же, кроме американцев, служат 150 итальянских военных и около 100 немецких. Они, по словам источника, «ведут себя спокойно», в отличие от военнослужащих США, которые «объявили повышенную боевую готовность, постоянно ходят в касках и бронежилетах и крайне нервно себя ведут».
Ранее Кремль прокомментировал сообщения СМИ о российских силах в Нигере. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия всесторонне развивает сотрудничество со странами Африки, включая оборонную область, что отвечает взаимным интересам государств.
До этого «РИА Новости» и Reuters сообщали, что российские силы прибыли на авиабазу 101 в Нигере, где размещены американские войска. В Пентагоне заявили, что россияне разместились на базе несколько недель назад. По утверждению американского военного ведомства, они не имеют доступа к военным, помещениям и оборудованию США.
Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя минобороны США сообщал, что российский персонал использует отдельный ангар и «не смешивается» с американскими силами.