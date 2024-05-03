«РИА Новости»: военнослужащие США в Нигере «объявили повышенную готовность»

Источник сообщает, что военнослужащие России разместились на 101 авиабазе. Там же, кроме американцев, служат 150 итальянских военных и около 100 немецких. Они, по словам источника, «ведут себя спокойно», в отличие от военнослужащих США, которые «объявили повышенную боевую готовность, постоянно ходят в касках и бронежилетах и крайне нервно себя ведут».