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Кремль прокомментировал сообщения о российских силах в Нигере

Ведомости

Россия всесторонне развивает сотрудничество со странами Африки, включая оборонную область, что отвечает взаимным интересам государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сообщениях СМИ по поводу российских войск на базе Нигера.

«Мы развиваем наши отношения во всех областях, в том числе и в оборонной, с различными африканскими государствами. Они заинтересованы в этом, и мы также заинтересованы. И мы продолжим развивать наши отношения с африканскими государствами», – сказал он.

Ранее «РИА Новости» и Reuters сообщали, что российские силы прибыли на авиабазу 101 в Нигере, где размещены американские войска. В Пентагоне заявили, что россияне разместились на базе несколько недель назад. По утверждению американского военного ведомства, они не имеют доступа к военным, помещениям и оборудованию США. Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя минобороны США пишет, что российский персонал использует отдельный ангар и «не смешиваются» с американскими силами.

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США следят за ситуацией вокруг американской базы в Нигере. Он подчеркнул, что российские войска находятся «в отдельном комплексе», у них нет доступа к военным и технике США. Остин добавил, что не видит «серьезной проблемы» относительно безопасности американских сил в Нигере.

В Нигере базировалось более 1000 американских военнослужащих. В 2023 г. в стране произошел военный переворот, в марте 2024 г. военная хунта потребовала вывести войска США. 20 апреля Reuters писало, что Вашингтон согласился сделать это в течение нескольких месяцев.

Министр внутренних дел, общественной безопасности и территориального управления Нигера Мохамед Тумба говорил, что власти страны заинтересованы в том, чтобы российские специалисты занимались подготовкой военных Нигера. В апреле «РИА Новости» сообщало, что российские специалисты прибыли в Нигер для «совместного формирования и обучения армии» страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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