Кремль прокомментировал сообщения о российских силах в Нигере
Россия всесторонне развивает сотрудничество со странами Африки, включая оборонную область, что отвечает взаимным интересам государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сообщениях СМИ по поводу российских войск на базе Нигера.
«Мы развиваем наши отношения во всех областях, в том числе и в оборонной, с различными африканскими государствами. Они заинтересованы в этом, и мы также заинтересованы. И мы продолжим развивать наши отношения с африканскими государствами», – сказал он.
Ранее «РИА Новости» и Reuters сообщали, что российские силы прибыли на авиабазу 101 в Нигере, где размещены американские войска. В Пентагоне заявили, что россияне разместились на базе несколько недель назад. По утверждению американского военного ведомства, они не имеют доступа к военным, помещениям и оборудованию США. Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя минобороны США пишет, что российский персонал использует отдельный ангар и «не смешиваются» с американскими силами.
Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США следят за ситуацией вокруг американской базы в Нигере. Он подчеркнул, что российские войска находятся «в отдельном комплексе», у них нет доступа к военным и технике США. Остин добавил, что не видит «серьезной проблемы» относительно безопасности американских сил в Нигере.
В Нигере базировалось более 1000 американских военнослужащих. В 2023 г. в стране произошел военный переворот, в марте 2024 г. военная хунта потребовала вывести войска США. 20 апреля Reuters писало, что Вашингтон согласился сделать это в течение нескольких месяцев.
Министр внутренних дел, общественной безопасности и территориального управления Нигера Мохамед Тумба говорил, что власти страны заинтересованы в том, чтобы российские специалисты занимались подготовкой военных Нигера. В апреле «РИА Новости» сообщало, что российские специалисты прибыли в Нигер для «совместного формирования и обучения армии» страны.