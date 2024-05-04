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Страны G7 обсуждают выделение Украине $50 млрд за счет активов России

Ведомости

США намерены возглавить группу союзников, которые предоставят Украине помощь в размере $50 млрд. Эти расходы хотят погасить за счет прибыли от замороженных российских активов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с предложением.

По словам источников агентства, этот план обсуждается «Большой семеркой». США настаивают на том, чтобы соглашение было достигнуто во время июньской встречи лидеров G7 в Италии.

Bloomberg подчеркивает, что этот шаг окажет давление на Евросоюз, возражающий против использования замороженных российских активов.

Агентство отмечает, что когда министра финансов США Джанет Йеллен спросили о предложении, в котором США или ряд стран «Большой семерки» выделяют деньги на помощь, а ЕС возвращает их за счет замороженных активов, она ответила, что «это то, что мы обсуждаем».

«В идеале мы бы хотели, чтобы в этом участвовала вся «Большая семерка», а не только Соединенные Штаты», – сказала она в интервью агентству.

The Financial Times 3 мая писала, что официальные лица G7 в частном порядке заявляют, что вопрос о полном изъятии замороженных российских активов больше не рассматривается. Вместо этого они изучают альтернативные способы извлечения средств из них. Отмечается, что в ближайшие недели должны быть приняты предложения ЕС насчет использования большей части нынешней и будущей прибыли от российских активов, хранящихся на спецсчете Euroclear, «в первую очередь» для совместной закупки оружия для Украины. 

20 апреля палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. 25 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет защищать свои интересы в случае изъятия ее активов, но конкретные меры при этом озвучивать не будет. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что ответ на конфискацию российских активов будет асимметричным, но болезненным. Он уточнял, что у Москвы нет «значимого количества американского государственного имущества». При этом возможно обращение взыскания на имущество частных лиц, находящееся в юрисдикции России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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