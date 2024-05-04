Страны G7 обсуждают выделение Украине $50 млрд за счет активов России

20 апреля палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. 25 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет защищать свои интересы в случае изъятия ее активов, но конкретные меры при этом озвучивать не будет. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что ответ на конфискацию российских активов будет асимметричным, но болезненным. Он уточнял, что у Москвы нет «значимого количества американского государственного имущества». При этом возможно обращение взыскания на имущество частных лиц, находящееся в юрисдикции России.