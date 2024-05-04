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В Думе предупредили о подготовке Западом провокаций перед инаугурацией Путина

Ведомости

В преддверии инаугурации президента РФ Владимира Путина комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России фиксирует попытки Запада организовать провокации, но они не повлияют на ситуацию в стране, говорится в заявлении комиссии в Telegram-канале.

Инаугурация Путина пройдет 7 мая, он официально вступит в должность в пятый раз. В преддверии этого события, как заявил председатель комиссии Василий Пискарев, «фиксируются попытки неправительственных организаций и СМИ из недружественных стран, а также подконтрольных им ресурсов иноагентов, создать негативный информационный фон» вокруг инаугурации.

«Повлиять на волеизъявление российского народа наши геополитические противники не смогли. Теперь они пытаются организовать выгодную им медийную картинку: показать якобы недовольных россиян из числа беглых оппозиционеров и находящихся на зарубежном финансировании журналистов», – приводит комиссия ГД слова Пискарева. 

По его данным, у российских посольств в государствах НАТО и Евросоюза активисты планируют провести акции, людям на них раздадут листовки и плакаты с антироссийскими лозунгами. Такие «флешмобы» не окажут никакого влияния на ситуацию в России, подчеркнул глава комиссии. Инаугурация президента пройдет «в полном соответствии с законом, при абсолютной поддержке наших граждан», добавил он.

С 15 по 17 марта в России прошли президентские выборы. Победу одержал действующий президент с результатом 87,28%. Итоговая явка составила 77,49%, что является рекордом в новейшей истории России. 29 марта ВЦИОМ сообщил, что Путину доверяют 80,7% россиян. Инаугурация президента России состоится 7 мая, а 10 мая, как писал ТАСС, Госдума может утвердить кандидатуру премьер-министра. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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