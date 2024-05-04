В Думе предупредили о подготовке Западом провокаций перед инаугурацией Путина

По его данным, у российских посольств в государствах НАТО и Евросоюза активисты планируют провести акции, людям на них раздадут листовки и плакаты с антироссийскими лозунгами. Такие «флешмобы» не окажут никакого влияния на ситуацию в России, подчеркнул глава комиссии. Инаугурация президента пройдет «в полном соответствии с законом, при абсолютной поддержке наших граждан», добавил он.