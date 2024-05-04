В Думе предупредили о подготовке Западом провокаций перед инаугурацией Путина
В преддверии инаугурации президента РФ Владимира Путина комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России фиксирует попытки Запада организовать провокации, но они не повлияют на ситуацию в стране, говорится в заявлении комиссии в Telegram-канале.
Инаугурация Путина пройдет 7 мая, он официально вступит в должность в пятый раз. В преддверии этого события, как заявил председатель комиссии Василий Пискарев, «фиксируются попытки неправительственных организаций и СМИ из недружественных стран, а также подконтрольных им ресурсов иноагентов, создать негативный информационный фон» вокруг инаугурации.
«Повлиять на волеизъявление российского народа наши геополитические противники не смогли. Теперь они пытаются организовать выгодную им медийную картинку: показать якобы недовольных россиян из числа беглых оппозиционеров и находящихся на зарубежном финансировании журналистов», – приводит комиссия ГД слова Пискарева.
По его данным, у российских посольств в государствах НАТО и Евросоюза активисты планируют провести акции, людям на них раздадут листовки и плакаты с антироссийскими лозунгами. Такие «флешмобы» не окажут никакого влияния на ситуацию в России, подчеркнул глава комиссии. Инаугурация президента пройдет «в полном соответствии с законом, при абсолютной поддержке наших граждан», добавил он.
С 15 по 17 марта в России прошли президентские выборы. Победу одержал действующий президент с результатом 87,28%. Итоговая явка составила 77,49%, что является рекордом в новейшей истории России. 29 марта ВЦИОМ сообщил, что Путину доверяют 80,7% россиян. Инаугурация президента России состоится 7 мая, а 10 мая, как писал ТАСС, Госдума может утвердить кандидатуру премьер-министра.