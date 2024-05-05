ТАСС: президент Кубы может посетить парад Победы в Москве

Диас-Канель посещал Россию в ноябре 2022 г. Кубинский лидер встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. В пресс-службе Совбеза отметили, что политики обсудили сотрудничество в области безопасности, а также противодействие санкциям в отношении России и Кубы.