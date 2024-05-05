ТАСС: президент Кубы может посетить парад Победы в Москве
Президент Кубы Мигель Диас-Канель планирует посетить Москву и принять участие в параде Победы 9 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
Агентству заявили, «такой визит планируется».
Диас-Канель посещал Россию в ноябре 2022 г. Кубинский лидер встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. В пресс-службе Совбеза отметили, что политики обсудили сотрудничество в области безопасности, а также противодействие санкциям в отношении России и Кубы.
В параде Победы на Красной площади примут участие более 9000 человек и 70 единиц техники, заявил ранее министр обороны России Сергей Шойгу. Также на параде пройдут участники специальной военной операции, а в конце пролетят авиационные группы «Русские витязи» и «Стрижи».
В прошлом году на параде Победы в Москве присутствовали почти все лидеры стран СНГ: президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии – Садыр Жапаров, Таджикистана – Эмомали Рахмон, Узбекистана – Шавкат Мирзиеев, Белоруссии – Александр Лукашенко и премьер Армении Никол Пашинян. В столицу также прибыл руководитель Туркмении (ассоциированный член СНГ) Сердар Бердымухамедов.