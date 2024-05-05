Президент Швейцарии исключила поставки оружия Украине
Власти Швейцарии не обсуждают введение в действие закона о чрезвычайном положении, который позволил бы осуществлять поставки вооружений на Украину, заявила газете Blick президент Швейцарии Виола Амхерд.
«Закон о чрезвычайном положении не обсуждался. Чрезвычайное право можно применять только в крайних случаях, как, например, во время коронакризиса», – сказала Амхерд.
Главу государства спросили, не было бы «солидарностью» с Киевом решение Берна не покупать боеприпасы, поскольку это помогло бы решить проблему их нехватки. Страна должна укреплять свою обороноспособность и вносить вклад в безопасность Европы, поэтому закупки вооружений продолжатся, ответила президент.
15 и 16 июня в швейцарском Бюргенштоке пройдет саммит по урегулированию на Украине. МИД ранее сообщил, что по просьбе Киева на мероприятие приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств «со всего мира». Амхерд ранее говорила, что «положительные сигналы» уже поступили из Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки. Сейчас президент выразила уверенность, что на саммите будет «хорошая явка». Она напомнила, что тему организации мирной конференции поднял в Берне президент Украины Владимир Зеленский.
«И я считаю, что Швейцария должна сделать все возможное, чтобы поддержать Украину. Будучи нейтральной страной, содействие миру является одной из основных компетенций Швейцарии», – сказала она.
Участники мероприятия, как ожидаются, обсудят четыре темы ядерной и продовольственной безопасности, свободы судоходства и гуманитарные вопросы.
Участие России в саммите не предусмотрено. Кремль ранее подчеркивал, что переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине без России бессмыслен. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что Россия не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если такое приглашение поступит.