Президент Швейцарии исключила поставки оружия Украине

15 и 16 июня в швейцарском Бюргенштоке пройдет саммит по урегулированию на Украине. МИД ранее сообщил, что по просьбе Киева на мероприятие приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств «со всего мира». Амхерд ранее говорила, что «положительные сигналы» уже поступили из Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки. Сейчас президент выразила уверенность, что на саммите будет «хорошая явка». Она напомнила, что тему организации мирной конференции поднял в Берне президент Украины Владимир Зеленский.