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Президент Швейцарии исключила поставки оружия Украине

Ведомости

Власти Швейцарии не обсуждают введение в действие закона о чрезвычайном положении, который позволил бы осуществлять поставки вооружений на Украину, заявила газете Blick президент Швейцарии Виола Амхерд.

«Закон о чрезвычайном положении не обсуждался. Чрезвычайное право можно применять только в крайних случаях, как, например, во время коронакризиса», – сказала Амхерд.

Главу государства спросили, не было бы «солидарностью» с Киевом решение Берна не покупать боеприпасы, поскольку это помогло бы решить проблему их нехватки. Страна должна укреплять свою обороноспособность и вносить вклад в безопасность Европы, поэтому закупки вооружений продолжатся, ответила президент.

15 и 16 июня в швейцарском Бюргенштоке пройдет саммит по урегулированию на Украине. МИД ранее сообщил, что по просьбе Киева на мероприятие приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств «со всего мира». Амхерд ранее говорила, что «положительные сигналы» уже поступили из Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки. Сейчас президент выразила уверенность, что на саммите будет «хорошая явка». Она напомнила, что тему организации мирной конференции поднял в Берне президент Украины Владимир Зеленский.

«И я считаю, что Швейцария должна сделать все возможное, чтобы поддержать Украину. Будучи нейтральной страной, содействие миру является одной из основных компетенций Швейцарии», – сказала она.

Участники мероприятия, как ожидаются, обсудят четыре темы ядерной и продовольственной безопасности, свободы судоходства и гуманитарные вопросы.

Участие России в саммите не предусмотрено. Кремль ранее подчеркивал, что переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине без России бессмыслен. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что Россия не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если такое приглашение поступит.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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