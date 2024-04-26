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Парламент Швейцарии одобрил пакет помощи Украине на $5,5 млрд

Ведомости

Парламент Швейцарии проголосовал за выделение Украине помощи в размере $5 млрд швейцарских франков ($5,5 млрд). Об этом сообщает Reuters.

Как отмечают в парламенте, средства предназначены для реконструкции и ремонта украинской инфраструктуры.

Уточняется, что средства предусмотрены «в рамках более широкого пакета мер, направленных на повышение обороноспособности нейтральной Швейцарии». Так, при поддержке законодателей от левоцентристских партий комитет по безопасности верхней палаты парламента одобрил выделение дополнительных средств на армию в размере 10,1 млрд франков наряду с суммой для Украины.

По данным агентства, проект, которому предстоит пройти ряд парламентских препятствий прежде, чем он станет законом, был принят восемью голосами против пяти. Против выступили правые партии.

20–24 июня Швейцария проведет в Бюргенштоке конференцию по мирному урегулированию на Украине. Участие России в саммите не предусмотрено. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине без России бессмыслен. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что Россия не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если это приглашение поступит. Отмечалось, что Украина намерена использовать конференцию для продвижения «формулы мира» президента Владимира Зеленского, содержащей неприемлемые для России пункты, такие как вывод войск за границы Украины 1991 г.

Посол РФ в Берне Сергей Гармонин заявил, что без участия России мирная конференция по Украине в Швейцарии будет представлять из себя шумную, но пустую пиар-акцию. 

24 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин констатировал факт готовности страны к мирному решению конфликта на Украине, но это не мирная инициатива. По его словам, Киев де-юре отвергает возможность переговоров с Москвой и никаких подвижек в этом плане нет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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