Парламент Швейцарии одобрил пакет помощи Украине на $5,5 млрд
Парламент Швейцарии проголосовал за выделение Украине помощи в размере $5 млрд швейцарских франков ($5,5 млрд). Об этом сообщает Reuters.
Как отмечают в парламенте, средства предназначены для реконструкции и ремонта украинской инфраструктуры.
Уточняется, что средства предусмотрены «в рамках более широкого пакета мер, направленных на повышение обороноспособности нейтральной Швейцарии». Так, при поддержке законодателей от левоцентристских партий комитет по безопасности верхней палаты парламента одобрил выделение дополнительных средств на армию в размере 10,1 млрд франков наряду с суммой для Украины.
По данным агентства, проект, которому предстоит пройти ряд парламентских препятствий прежде, чем он станет законом, был принят восемью голосами против пяти. Против выступили правые партии.
20–24 июня Швейцария проведет в Бюргенштоке конференцию по мирному урегулированию на Украине. Участие России в саммите не предусмотрено. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине без России бессмыслен. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что Россия не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если это приглашение поступит. Отмечалось, что Украина намерена использовать конференцию для продвижения «формулы мира» президента Владимира Зеленского, содержащей неприемлемые для России пункты, такие как вывод войск за границы Украины 1991 г.
Посол РФ в Берне Сергей Гармонин заявил, что без участия России мирная конференция по Украине в Швейцарии будет представлять из себя шумную, но пустую пиар-акцию.
24 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин констатировал факт готовности страны к мирному решению конфликта на Украине, но это не мирная инициатива. По его словам, Киев де-юре отвергает возможность переговоров с Москвой и никаких подвижек в этом плане нет.