РСТ ожидает снижения спроса на поездки в Шри-Ланку после введения платных виз
Спрос туристов на путешествия на Шри-Ланку может снизиться после введения с 1 июня платных виз в страну, сообщается на сайте Российского союза туриндустрии (РСТ).
«Туроператоры опасаются, что изменение условий въезда может отразиться на спросе. Их смущает не только увеличение стоимости визы, но и информационная неопределенность, которая складывается вокруг нововведения», – говорится в сообщении.
Пресс-служба РСТ заметила, что спрос на путешествия в Шри-Ланку в 2024 г. был исключительно высоким. По данным погранслужбы ФСБ РФ, в Шри-Ланке побывали 122 500 россиян, что в четыре раза больше, чем в 2022 и 2019 гг. Всего за три месяца островное государство приняло 635 700 иностранных гостей, на россиян пришлось почти 15% общего въездного потока.
3 мая Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что принимающие туристов компании Шри-Ланки уведомили российских туроператоров о введении с 1 июня платных виз для въезда в островное государство.
Стоимость электронной визы на Шри-Ланку составит $75 для туристов всех возрастов. Со всех типов виз взимаются сервисный сбор ($18,5) и сбор за предоставление услуги ($9).
1 мая заведующий консульским отделом посольства РФ в Шри-Ланке Александр Ивин рассказал о продлении властями страны на неопределенный срок режима предоставления бесплатных виз туристам из семи стран. В их число входят Россия, Китай, Индия, Индонезия, Таиланд, Малайзия и Япония.
18 апреля в департаменте иммиграции и эмиграции Шри-Ланки сообщили, что островное государство начнет выдавать электронные визы для въезда в страну вместо электронных разрешений.
Кроме того, изменились правила транзита. Граждане любых стран имеют право на двухдневный безвизовый транзит через аэропорты Шри-Ланки. Ранее для транзита через страну была необходима бесплатная виза.
Шри-Ланка начала выдавать бесплатные визы гражданам России и еще шести стран 24 октября 2023 г. До этого для их оформления российским туристам требовалось оплатить сбор в размере от $50 до $60 в зависимости от способа оплаты и подачи документов – электронно через специальный портал или по факту прибытия в аэропорту. Детям до 12 лет виза предоставлялась бесплатно.