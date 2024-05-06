РСТ ожидает снижения спроса на поездки в Шри-Ланку после введения платных виз

Пресс-служба РСТ заметила, что спрос на путешествия в Шри-Ланку в 2024 г. был исключительно высоким. По данным погранслужбы ФСБ РФ, в Шри-Ланке побывали 122 500 россиян, что в четыре раза больше, чем в 2022 и 2019 гг. Всего за три месяца островное государство приняло 635 700 иностранных гостей, на россиян пришлось почти 15% общего въездного потока.