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Вице-премьер Бельгии: Брюссель прорабатывает санкции против Израиля

Ведомости

Бельгия работает над санкциями против Израиля, сообщила вице-премьер республики Петра Де Суттер в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Бельгия работает над дальнейшими санкциями против ISR. Сегодня в полдень я встречусь с министром иностранных дел Палестины доктором Малки», – написала она.

Де Суттер отметила, что призыв Израиля к эвакуации граждан и беженцев из Рафаха и объявленная операция «приведут к резне».

Ранее 6 мая издание Times of Israel писало, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала призывать палестинцев эвакуироваться из восточных районов Рафаха в секторе Газа перед запланированным наступлением. Так, мирных жителей призывают перебраться в гуманитарную зону в районах Аль-Маваси и Хан-Юнис.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что израильская армия в любом случае проведет операцию в Рафахе на юге сектора Газа. Он добавил, что это произойдет вне зависимости от того, удастся ли Израилю и палестинской группировке заключить соглашение об освобождении заложников. По словам Нетаньяху, цель заключается в том, чтобы добиться полной победы над «Хамасом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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