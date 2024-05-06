Вице-премьер Бельгии: Брюссель прорабатывает санкции против Израиля
Бельгия работает над санкциями против Израиля, сообщила вице-премьер республики Петра Де Суттер в социальной сети X (бывшая Twitter).
«Бельгия работает над дальнейшими санкциями против ISR. Сегодня в полдень я встречусь с министром иностранных дел Палестины доктором Малки», – написала она.
Де Суттер отметила, что призыв Израиля к эвакуации граждан и беженцев из Рафаха и объявленная операция «приведут к резне».
Ранее 6 мая издание Times of Israel писало, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала призывать палестинцев эвакуироваться из восточных районов Рафаха в секторе Газа перед запланированным наступлением. Так, мирных жителей призывают перебраться в гуманитарную зону в районах Аль-Маваси и Хан-Юнис.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что израильская армия в любом случае проведет операцию в Рафахе на юге сектора Газа. Он добавил, что это произойдет вне зависимости от того, удастся ли Израилю и палестинской группировке заключить соглашение об освобождении заложников. По словам Нетаньяху, цель заключается в том, чтобы добиться полной победы над «Хамасом».