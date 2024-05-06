ЦАХАЛ призвал палестинцев эвакуироваться из Рафаха перед наступлением
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала призывать палестинцев эвакуироваться из восточных районов Рафаха в секторе Газа перед запланированным наступлением. Об этом пишет Times of Israel.
Мирных жителей призывают перебраться в гуманитарную зону в районах Аль-Маваси и Хан-Юнис.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что израильская армия в любом случае проведет операцию в Рафахе на юге сектора Газа. Он добавил, что это произойдет вне зависимости от того, удастся ли Израилю и палестинской группировке заключить соглашение об освобождении заложников. По словам Нетаньяху, цель заключается в том, чтобы добиться полной победы над «Хамасом».
5 мая СМИ стало известно, что администрация США приостановила поставки боеприпасов в Израиль впервые с 7 октября 2023 г. Собеседники издания Axios уточнили, что этот шаг вызвал серьезную обеспокоенность в правительстве Израиля. Власти страны выясняют причины задержки поставок.
В тот же день телеканал Al Hadath сообщил о завершении переговоров в Каире по урегулированию конфликта в секторе Газа с участием представителей Израиля и радикальной палестинской группировки «Хамас». Каир и Доха продолжают посреднические усилия с целью достижения соглашения о введении в Газе режима прекращения огня. Нетаньяху заявил, что Израиль все еще готов обеспечить временное прекращение огня в секторе Газа в обмен на освобождение удерживаемых в анклаве заложников.
По его словам, в последние недели власти Израиля круглосуточно работали над заключением соглашения о возвращении заложников. На протяжении переговоров израильская сторона продемонстрировала готовность идти на компромисс, в то время как «Хамас» требовал вывода военных из сектора Газа, окончания боевых действий и оставления руководителей группировки неприкосновенными.