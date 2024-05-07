Правительство выделило 3,7 млрд рублей на подержку бизнеса в новых регионах

В Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) и Запорожскую и Херсонскую области направят более 3,7 млрд руб. на поддержку малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.