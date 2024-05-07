Правительство выделило 3,7 млрд рублей на подержку бизнеса в новых регионах
В Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) и Запорожскую и Херсонскую области направят более 3,7 млрд руб. на поддержку малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
Средства будут направлены на развитие центров «Мой бизнес», где самозанятые и представители бизнеса могут получать все необходимые услуги для ведения деятельности, и финансирование государственных и региональных организаций, которые дают возможность предпринимателям получать льготные займы и привлекать кредитные ресурсы.
В ноябре 2022 г. вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о трехлетнем плане правительства по восстановлению 6200 объектов в новых регионах, назвав его «самым большим проектом страны». На реализацию программы «Восстановление и социально-экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей» в 2024 г. планируется выделить 37,5 млрд руб. федеральных средств, писали «Ведомости».
Президент России Владимир Путин в декабре 2023 г. говорил, что в федеральном бюджете ежегодно предусмотрено более 1 трлн руб. на развитие новых территорий.