Президент: политическая система России должна быть устойчивой к любым угрозам
Политическая система России должна быть стабильной и выдерживать любые трудности, заявил в обращении к россиянам в ходе церемонии инаугурации президент страны Владимир Путин.
«Наша государственная и общественная политическая система должна быть прочной и абсолютно устойчивой к любым вызовам и угрозам, обеспечивать поступательность и стабильность развития единства и независимости страны», – сказал глава государства.
Церемония инаугурации проходит 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Это пятый срок Путина на посту главы государства. Он уже дал присягу, зачитав клятву из Конституции РФ, и официально вступил в должность.
Выборы президента РФ прошли 15–17 марта. Впервые в них участвовали жители четырех новых регионов страны – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По итогам голосования Путин одержал победу, набрав 87,28% голосов. Явка составила 77,44% и стала рекордной в новейшей истории России.